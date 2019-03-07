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任爸狠嘴：妳臉這麼大！溫馨喊話Selina下秒竟「超直白數落」

記者盧薇淩／台北報導

Selina近期在實境戀愛節目《女兒們的戀愛》中，和相差11歲的小鮮肉男星張軒睿約會，節目其中一橋段，是Selina得知張軒睿有工作要先離開忍不住落淚。她7日擔任陽光基金會臉部平權運動公益大使，透露任爸看到後表示心疼，她安慰任爸「不要擔心，我會講出來就是沒事了。」沒想到溫馨之際，任爸突然話鋒一轉：「還有你請攝影師不要由下往上拍，妳臉已經夠大了！」

▲▼selina任爸 。（圖／記者屠惠剛攝、資料照）

▲任爸看Selina落淚不捨 。（圖／記者屠惠剛攝、資料照）

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Selina哭笑說：「上一秒還在擔心，結果下秒就在數落女兒，怎麼有這種爸爸啊哈哈。」任爸平時就常虧女兒「臉大」、「雙下巴怎麼回事」，也時常叮嚀工作人員別由下往上拍攝，讓她聽了無奈說：「阿就你生給我的啊！」但因實境節目多在車內拍攝，礙於空間難取鏡，也能體諒節目組。

日前Ella吐露出道後S.H.E忙碌工作的心路歷程，Selina也坦言年輕時「沒玩到」，「看新聞就知道啦，有玩能沒被拍到嗎？什麼夜唱、夜衝、夜遊我都沒有！等我60歲後，所有年輕沒做過、瘋狂的事我都會去做。」她想跟年輕人一樣玩通宵去唱歌、跳舞，但說出口後又笑說：「講起來是不是很弱啊？我也不知道年輕人在幹嘛。」

▲▼Selina臉部平權運動臺北國道馬拉松記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲Selina擔任公益大使。（圖／記者屠惠剛攝）

Selina農曆過年和爸媽到海島國家旅行，一回台上工就感冒，原來是錄製大陸選秀節目《以團之名》，和所有參賽者長時間相處被傳染，她笑說：「一個人幹嘛就全團感冒！因為選手們很辛苦，都住在一起。」到現在還是頻頻咳嗽，把嗓子都咳啞了，但有藥物過敏的她不敢亂吃藥，曾吃了藥過敏長達一個月不能工作，「我整個臉會腫起來，雖然腫起來搞不好也沒差啦，現在也很腫了！」

▲▼Selina臉部平權運動臺北國道馬拉松記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲Selina已2年多沒參加路跑。（圖／記者屠惠剛攝）

擔任公益路跑大使，Selina雖喜歡運動，但已近2年「封腳」沒參加路跑，全是被足底筋膜炎所苦，後來雖有好轉，但又因踩著高跟鞋主持站整天 ，隔天起床又感覺到腳不舒服。曾經發願想挑戰鐵人三項，她說：「後來想說太遠就半鐵好了，但殊不知現在肌肉都還給我教練了」，目前還沒想法重啟跑步運動。

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