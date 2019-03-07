《不推怎麼行》莎莎躲桌底「狂搓王世堅」沒反應：下半身還有知覺嗎？

記者林彥君／台北報導

莎莎、Andy老爹和Budi主持TVBS網路節目《不推怎麼行》，今（7日）舉行記者會，節目有邀請「莎莎的粉絲」台北市議員王世堅幫來賓，莎莎笑說，曾躲在桌子底下嚇王世堅，沒想到一直搓王世堅的腳，都沒有反應，忍不住從桌底爬出來，笑說：「王大哥還好嗎？你下半身還有知覺嗎？」

王世堅一看到莎莎，馬上雙眼冒出「粉紅泡泡」，王世堅說，因為近期辦公室有老鼠，以為是老鼠作怪，沒想到竟然是偶像。

▲莎莎主持新節目 。（圖／記者林彥君攝）

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除王世堅，高雄市長韓國瑜和「學姐」黃瀞瑩都會上節目當來賓，目前錄3集。莎莎透露，韓國瑜在錄影的時候有虧她，韓國瑜跟她說：「如果我年輕一點的話，可能會把妳。」讓莎莎當下超害羞，莎莎笑說：「『小鹿衝撞』，就像阿公跟妳講這種話，一定會嚇到。」

▲Budi（左起）和Andy老爹在記者會中玩氣球遊戲。（圖／TVBS提供）

莎莎笑說，原本和以為Andy老爹和Budi合作「怕會有人有玻璃心」，沒想到錄影後，後發現2位搭檔都是「鋼鐵心」，節目將會介紹吃、喝、玩、物，莎莎認為新節目和之前主持的《食尚玩家》不同的地方，在於網路節目較快速得到觀眾反應。《不推怎麼行》3月14日起，每周四在《食尚玩家》YouTube頻道和臉書粉絲團播出。

▲Andy老爹（左起）、莎莎和Budi主持《不推怎麼行》。（圖／TVBS提供）