《人氣歌謠三明治》快閃來台! 阿拉唷開箱神秘滋味

娛樂中心／綜合報導

只要歌手回歸就必吃的人氣歌謠三明治終於來台啦！人氣歌謠三明治是由阿珠媽徐美惠所創，最早在SBS電視台裡賣一些零食雜貨時，發現上節目的歌手都沒有時間用餐，於是研發了這款人氣歌謠三明治，外表雖然樸實，但美味程度可是讓各個偶像們趨之若鶩。連防彈少年團（BTS）成員柾國都可以一次吃5、6個。本週的韓國阿拉唷就要開箱這款超人氣三明治，到底這款讓偶像們念念不忘的好滋味有多厲害，記得5點準時鎖定《韓國阿拉唷》。

▲BTS柾國在直播中認證「人氣歌謠三明治」超好吃，一次可以吃五個。（圖／翻攝自VLIVE）



韓國超火紅的「人氣歌謠三明治」，不只有美乃滋、高麗菜絲、水煮蛋、蟹肉外，還有一層草莓醬，一口咬下又甜又鹹的口感讓人眼睛為之一亮。台灣首發快閃店，於3月7日到3月13日在統一時代百貨B2，每日限量供應1500個，想要感受這款「沒有吃三明治實在沒辦法上台演出。」的「人氣歌謠三明治」，千萬不能錯過。

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▲人氣歌謠三明治。（圖／業者提供）



《韓國阿拉唷》主持人溫妮、卡特帶領大家一起討論與韓國有關的大小事，除了有最新的韓流娛樂新聞以外，更徵求各大粉絲團團長、後援會會長以及幕後相關工作人員上節目！每週四晚間5點準時直播！將同步在《ETtoday星光雲》、《播吧》、「韓星爆爆」臉書粉絲團直播。

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