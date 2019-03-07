健身女神裸背秀出「緊實美尻」！　立志當超殺武打女星

▲梁惟熱愛健身，曾演出武打戲劇。（圖／翻攝自IG@viviana_weiwei，下同）



網搜小組／綜合報導

熱愛運動的「健身女神」梁惟2018年參演電影《武術奇蹟》，戲中武打環節表現的相當專業，讓觀眾看見清新正妹也有充滿殺氣的一面。事實上，她已經累積了不少演戲經驗，不僅參與過多部微電影、廣告的演出，還曾出現在王心凌《BFF》MV中，她大方、活潑的性格吸引了不少死忠粉絲，勻稱體態、緊實翹臀更是迷倒一堆男網友。梁惟透露，自己相當迷戀運動和武術，立志要成為台灣第一的武打重訓女星。

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梁惟今年27歲，是名專職演員和模特兒，從不吝嗇在Instagram上大方秀出自己美照，還有不少在健身房內香汗淋漓的照片，可見她十分熱愛運動，也因此擁有完美的體態，她並沒有刻意追求鳥仔腳般的過瘦身材，而是透過訓練讓肌肉產生線條感，打造健康、性感的體型。

據了解，梁惟藝名為梁子淇，身高166公分、體重49公斤，她除了喜歡健身，對武打也有下過一番苦功，曾經在拍戲時不慎摔傷腳，但仍不減她對武術的熱情。

梁惟在2018年12月曾PO出自己裸上半身、露出美臀的背影照，吸引許多粉絲留言按讚。她表示，「穿著只是一種裝飾，讓我們的身體感受一切，感受美好的『裸』！」洗完澡後，可以站在鏡子前仔細看看自己的裸體，「欣賞妳美麗的身體，真心擁抱愛自己最真實的樣子，謝謝她讓我們如此獨特～」