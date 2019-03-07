男團成員籌備專輯超過1年半　媽媽森77：生孩子早生出來了

圖文／鏡週刊

韓國男團INFINITE成員張東雨近日推出首張個人專輯《BYE》，做為他在當兵前給粉絲的禮物。為了籌備這張專輯，他在一年內聽了500首歌曲，最後才在公司代表幫助下選出第一張SOLO的曲目，由於專輯籌備時間太長，連張東雨的媽媽都曾問：「到底什麼時候要發片？都一年多了，生小孩早就生出來了！」

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張東雨在INFINITE是Rap與舞蹈擔當，曾與前成員Hoya共組INFINITE H小分隊有不錯成績，這次是他首次自己出輯，他在記者會上說，「剛出道的時候，公司希望我們能向東方神起前輩看齊，要每位成員都要加強自己歌唱實力。」雖然出道邁向第10年，第一次自己一個人唱完整首歌，張東雨說某些歌詞銜接換氣的拿捏上，讓他苦惱了一陣子。

INFINITE上個月推出數位單曲〈CLOCK〉，讓粉絲一解相思之情。自隊長金聖圭去年5月當兵之後，成員們各自發展個人活動，金明洙演出《漢摩拉比小姐》獲得好評，他與申惠善的新戲《僅此一次的愛情》已在拍攝中，預計5月播出；李成鍾也有網路劇和電台DJ，李成烈主演的電影《0.0赫茲》與APINK恩地合作，是翻拍韓國知名恐怖網漫作品，有望在5月份於台灣上映。主唱南優鉉除發行第二張個人專輯，也舉辦了個人演唱會，而且他主演的音樂劇《那些日子》甚至有完售的好成績。

張東雨除發行個人專輯，他和梁世燦等人推出戀愛綜藝《傻瓜的戀愛》也即將播出。已面臨兵役的他在專輯記者會時也表示，原本去年就接到兵單準備當兵，但成員們希望他再延一段時間，他年初參加義警考試，本月8號公布成績後就確定會當兵去。對於當兵的生活並不擔心，張東雨透露隊長聖圭對他說：「當兵的生活很多彩多姿，沒有什麼好擔心的，但你眼睛要放亮一點，這樣就夠了。」



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