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阿Sa被爆要嫁啦！　傳年底與「百億麻將館」富男友完婚

娛樂中心／綜合報導

香港女星阿Sa（蔡卓妍）之前曾與藝人鄭中基有過一段婚姻，去年才當過好姐妹阿嬌（鍾欣潼）伴娘，並從新娘手裡直接拿到捧花的她，也在昨日（5日）晚間被爆出預計年底將與交往2年的富三代男友石恆聰完婚的好消息，報導一出也引發外界關注。

▲阿Sa被爆將在年底與男友完婚。（圖／翻攝自IG／鄭希怡、蔡卓妍）

▲阿Sa被爆將在年底與男友完婚。（圖／翻攝自IG／鄭希怡、蔡卓妍）

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據《東周刊》報導，今年36歲的阿Sa與有「百億麻將館太子爺」之稱的石恆聰交往2年來感情穩定，更深得男方家人的喜愛。身為「麻將館大王」石鑑輝的後代，石家擁有百億資產，石恆聰本人更是名符其實的鑽石級單身漢，雖說過去曾和不少小模有過情史，但自從與阿Sa交往後便明顯收斂，也十分願意融入女友的生活和交友圈。據悉，他不只參與過阿Sa和容祖兒的北海道閨蜜之旅，就連去年底（2018年12月）阿嬌的婚宴也沒有缺席。英皇大家長楊受成甚至放話會「包辦阿Sa婚宴及蜜月的花費」，足見對兩人戀情的支持。

▲阿Sa被爆年底嫁百憶富男友。（圖／翻攝自IG／蔡卓妍）

▲▼阿Sa和容祖兒、阿嬌感情好，去年接過捧花後，就一直被期待傳出好消息。（圖／翻攝自IG／蔡卓妍）

▲▼阿Sa在阿嬌婚禮當天，被好姐妹硬塞捧花。（圖／翻攝自阿Sa的Instagram）

至於為何將婚期定在年底，據傳是因為阿Sa今年參與了多部電影拍攝，石恆聰貼心想先讓女友完成奪獎美夢，才會刻意如此選擇。

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