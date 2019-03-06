藏鏡人終於回歸！　蔡桃貴玩鏡子一閃…網友興奮重播：看到臉了

記者李湘文／綜合報導

「藏鏡人」是YouTuber蔡阿嘎的拍片夥伴，從多年前就一直合作，因為總是只有甜美聲音出現，卻從來不露臉，成為粉絲心中最神秘的存在。由於工作關係，她從2年前就鮮少再跟蔡阿嘎一起拍片，在粉絲敲碗之下，近期終於回歸了一次，還疑似不小心露出部分的臉，讓網友超high！

▲藏鏡人（中）真實長相一直令網友好奇。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

藏鏡人難得從南部北上，跟蔡阿嘎、二伯一起拍新片，回答網友提出的100個問題，卻發現提問都大同小異，主要包括「到底有沒有跟蔡阿嘎交往過」、「實際年齡幾歲」、「為什麼消失了」、「什麼時候公開長相」，因為回答太多次，到後來都忍不住笑嗆網友：「腦子進水喔！」引發全場爆笑。

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▲藏鏡人狂被問「有沒有跟蔡阿嘎交往過」。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

嗆歸嗆，藏鏡人還是一一回答，解釋自己跟蔡阿嘎是大學同學，所以年紀也一樣是35歲，雖然長期跟對方一起拍片，但真的沒有交往過，因為對方不是自己的菜。而且事實上，她去年12月剛結完婚，透露自己的理想型就是喜歡旅行、很好笑的人，「欸，說一說怎麼瞬間變蔡阿嘎！」

▲蔡桃貴拿著鏡子，疑似照到藏鏡人。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

至於眾人好奇的長相，藏鏡人大笑回應：「我死了就可以公開啦！」然而，拍片過程中，蔡阿嘎8個月大的兒子蔡桃貴短暫入鏡，手裡正好拿著一面鏡子，在被爸爸抱起來的同時，鏡子也反射出鏡頭外的人，看得出是一個長髮女生，疑似就是藏鏡人，只不過因為鏡子搖晃，剛好拍到額頭和下巴，避開了五官。

▲藏鏡人雖然被照到臉，但還是完美避開了五官。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

為了這個畫面，網友紛紛用0.25倍速重播影片，既興奮又有點遺憾的留言「蔡桃貴拿鏡子反射的該不會就是藏鏡人吧」、「看到清楚的藏鏡人下半臉」、「桃貴的鏡子怎麼不拿好啦」、「只有半張臉，完美閃避啊」。不過，粉絲還是很高興看到藏鏡人回歸，大呼「終於有人嘴蔡阿嘎」、「珍惜有藏鏡人參與的影片」。