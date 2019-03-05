阿里山烤香腸鄒族妹爆紅！　3年前上《國光》畫面曝光…「超甜笑容」讓人戀愛

記者李湘文／綜合報導

日前有車友行經台18線阿里山公路，在逐鹿部落目睹一位烤香腸正妹，穿著超低胸上衣忙進忙出，讓客人的眼睛大吃冰淇淋，經車友曝光後掀起網路暴動。這名正妹的身分隨後被找出來，原來她是鄒族人，名字叫若妍，曾兼職外拍模特兒，3年前還上過《國光幫幫忙》，跟其他原住民正妹同台。

▲若妍因為性感烤肉的模樣爆紅 。（圖／翻攝自Facebook／若妍）

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若妍在2015年底曾上《國光幫幫忙》，穿著鄒族傳統服飾亮相，臉上一直帶著燦爛開朗的笑容，還小秀了一段鄒族語，甜甜地打招呼：「見到你很開心，我叫Tosku Nau。」節目中聊到大眾對原住民的迷思，若妍也解釋自己不擅長運動，不管打籃球、排球都會被球砸到臉，也很不會唱歌，坦然自嘲：「我偏偏是那個都不會的。」展現特別爽朗的一面。

▲若妍2015年上《國光幫幫忙》。（圖／翻攝自YouTube）

若妍19歲開始接觸演藝工作，同時也兼職外拍模特兒，平時在外地工作，假日時會回逐鹿部落幫忙，也常透過臉書幫自家燒烤店宣傳。她這回突然爆紅，正是因為在烤香腸時被車友拍到，身穿超低胸上衣，讓豐滿上圍呼之欲出，性感打扮讓許多網友凍未條，也引來許多車友揪團朝聖。

▲若妍外型甜美，也兼職外拍模特兒。（圖／翻攝自Facebook／若妍）