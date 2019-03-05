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主播吳怡萱以色列緊跟柯P　買伴手禮慘被當「盤子」

記者許逸群／台北報導

台視新生代主播吳怡萱前往以色列，採訪出訪的台北市長柯文哲。她不僅身負重任，更需因應新媒體趨勢，不定時開直播隨時隨地讓觀眾掌握第一手消息，《柯文哲出訪以色列系列報導》在影音平台累積將近15萬次瀏覽人次，讓吳怡萱開心表示努力值得了！

▲主播吳怡萱在以色列採訪柯文哲。（圖／台視提供）

▲主播吳怡萱在以色列採訪柯文哲。（圖／台視提供）

五天的出訪行程，吳怡萱每天隨柯文哲不停地工作，讓她印象最深的是行程最後一天的早餐時光，她到餐廳用餐，有豐盛美食當前，但市長也在眼前，工作魂立即上身的她為了「堵」市長，只好邊採訪邊吃早餐。採訪結束後，她驚覺「根本還沒吃飽」，索性又吃了第二次才滿足。

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為了這次難得的採訪任務，吳怡萱在出發前做足功課，也詳查當地氣候，她笑說：「因為我超怕冷，查了當地大約是7-10度的低溫，出發前去買了手套、內搭式羽絨外套，還帶了一件長到腳踝的大外套。」做足準備的她沒想到一抵達以色列卻是豔陽高照，被市長柯文哲笑說：「穿那麼多是要幹嘛！」

▲主播吳怡萱在以色列採訪柯文哲。（圖／台視提供）

▲主播吳怡萱在當地也小旅遊了一番。（圖／台視提供）

另外，吳怡萱在耶路撒冷時，要前往著名景點「哭牆」拍攝，途中經過類似市集的小巷弄，許多店家在賣猶太人戴的「小帽」(基帕kipa)，她趁空檔買來當伴手禮，結果花400多台幣，卻沒想到同事竟以不到台幣300元價錢買了兩頂，讓吳怡萱苦笑不已：「果真要貨比三家，這次買貴就當買經驗。」

個子嬌小、長相甜美可愛的吳怡萱其實擁有大喇喇直爽性格，她時常在臉書分享對時事的看法，直來直往的個性圈粉無數，她說：「我的性格很容易打抱不平，曾在臉書上跟人筆戰，但也吃很多虧，現在會用比較溫和方式去反應。」

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