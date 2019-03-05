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韓50歲美女牙醫「合照女兒總被認成姊妹」　0修圖真面目曝光…網驚呆！

記者張筱涵／綜合報導

南韓美魔女牙醫師李秀珍（이수진）過去就曾因為和18歲女兒的自拍引起話題，日前她再登上《空腹者們》拍攝真人秀，專業看病再加上吃完甜食馬上刷牙、規律運動的嚴格自我管理模樣讓在場嘉賓都相當佩服，不只如此，她一年前開始經營的Youtube頻道現在也已經破了7萬人點閱。

▲李秀珍和女兒合照時常被認成姊妹。（圖／翻攝自李秀珍IG）

▲李秀珍和女兒合照時常被認成姊妹。（圖／翻攝自李秀珍IG）

李秀珍日前登上《空腹者們》節目，平常就忙於手術室跟一般治療室，替病患治療時總是彎著身體，肩膀也特別僵硬，這也是為什麼她做運動會比任何人都認真的緣故，每次忙到一個段落就一定會做簡單的伸展操。今年50歲（南韓年紀51歲）的她雖然擁有令人稱羨的身材，但對甜品蛋糕都是來者不拒，也因為牙醫身分的專業，每次吃完零食都一定會馬上刷牙，可說不只是外在完美，內在美也是滿分。

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▲李秀珍和女兒合照時常被認成姊妹。（圖／翻攝自李秀珍IG）

▲▼李秀珍長相清秀美麗，還是11字結實腹肌的擁有者。（圖／翻攝自李秀珍 IG）

▲李秀珍和女兒合照時常被認成姊妹。（圖／翻攝自李秀珍IG）

事實上，李秀珍是名牙醫以外在Youtube也相當活躍，一年前開始的頻道現在也已經破7萬人點閱，IG也擁有10多萬名粉絲，平常都只能透過照片和打光下的照片或影片見到她，這次透過綜藝節目公開最真實0修圖的樣貌，雖然有些人認為圖實在修太大，但大多網友都認為：「50歲還能維持得這麼好真的很厲害，自我要求該有多高啊！」

▲李秀珍一年前開始兼職當Youtuber。（圖／翻攝自李秀珍Youtube）

▲李秀珍一年前開始兼職當Youtuber。（圖／翻攝自李秀珍Youtube）

▼李秀珍上《空腹者們》片段。（影片／取自MBCentertainment YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

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李秀珍, 美魔女, 美女牙醫

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