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「會的中文講一遍」綾瀨遙飆31字超長句子...黃子佼當場傻了

記者吳孟庭／綜合報導

日本人氣女星綾瀨遙（綾瀬 はるか）受邀為名錶品牌來台灣站台，女神個性超親民，主持人黃子佼說的全都有求必應，請她說說自己會的中文，突然脫口說：「大腹肚的」，還飆出一連串超長中文句子讓全場傻眼，但得知內容後都爆出笑聲，她自己也跟著笑場。

▲▼Lukia代言人綾瀨遙來台 歡慶SEIKO65周年。（圖／記者屠惠剛攝）

▲綾瀨遙在台上飆不知名中文，逗笑全場。（圖／記者屠惠剛攝）

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綾瀨遙受日本名錶SEIKO之邀，擔任女錶LUKIA台灣區年度代言人，今（4）日在台北舉辦記者會，一開口就秀中文喊：「大家好，我素綾瀨遙，謝謝。」，被黃子佼糾正發音應該唸「我是」，她也重講一次，第二次就超級標準。

被問到最喜歡吃什麼台灣美食？綾瀨遙回答是小籠包，小型的還可以一次吃13個。黃子佼回應太少了，應該要吃33個，她也懂得作球，馬上改口說都吃33個，親民個性完全沒女神架子。

▲▼Lukia代言人綾瀨遙來台 歡慶SEIKO65周年。（圖／記者屠惠剛攝）

▲綾瀨遙超親民，黃子佼的要求都有求必應。（圖／記者屠惠剛攝）

由於日方有規定受訪題目，通常藝人也會照稿演出，眼看綾瀨遙才出現15分鐘就要回去，黃子佼大呼好可惜，靈機一動問她把會的中文都說出來，女神還真的有求必應，轉動一下眼珠後脫稿說出「大腹肚的」，讓全場都愣住了！

▲▼Lukia代言人綾瀨遙來台 歡慶SEIKO65周年。（圖／記者屠惠剛攝）

▲綾瀨遙擔任名錶一日行銷部長，應要求擺出霸氣部長的姿勢。（圖／記者屠惠剛攝）

因為真的不知道綾瀨遙在說什麼，彩排也沒這段，黃子佼緊張請翻譯幫忙詢問，翻譯才說「她只是純粹記得『大幅度的』這個單字」，而女神講中文也上癮了，脫口講了一長串「搜以我向您梯案，將梁的勒本婚公司的分別恭賀金鶴交給我，我師統一管理。」（應該是所以我向您提案，將來的日本分公司的分別供貨、進貨交給我，我司統一管理。）講完獲得滿堂喝采。

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綾瀨遙, 黃子佼, 日韓風

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