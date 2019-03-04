新版《恰吉》鬼娃科技化！「雲端學習殺人技巧」內建WIFI連線、支援雙語溝通

記者洪文／綜合報導

重啟版鬼娃電影《恰吉》（Child’s Play）近日公布預告，影片中這次的「恰吉」設定跟以前很不一樣，不再是連環殺手死前透過巫術「借娃還魂」，而是你我都擁有的高科技產品，失控成為殺人機器大殺四方，警世意味十足。

▲新版《恰吉》鬼娃設定高科技化。（圖／車庫娛樂提供，以下同）



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鬼娃恰吉系列電影從1988年推出《鬼娃新娘》至今，已逾31個年頭，期間總共推出7部相關電影，重啟版《恰吉》將推翻過去系列作怨靈附身的設定，反而是將恰吉設定為擁有AI的高科技娃娃，它具備雲端語音辨識功能、內建WiFi連線、支援英語和西班牙語雙語溝通以及環境感應等智慧型功能，卻在程式遭到竄改後開始從雲端學習各類殺人技巧。

此外，新版主角也將不再是孤軍奮戰，就像近期最夯的Netflix影集《怪奇物語》(Stranger Things)一樣，他將和他的朋友們一起對抗恰吉這個不斷進化的殺人機器。





重啟版《恰吉》找來《牠》製片團隊操刀，由《拍厲得》（Polaroid）導演拉斯克萊柏（Lars Klevberg）執導，卡司部份網羅《變種軍團》中表現令人印象深刻的奧布瑞普拉薩（Aubrey Plaza）、於奧斯卡最佳動畫長片《蜘蛛人：新宇宙》中獻聲的布萊恩泰瑞亨利（Brian Tyree Henry），以及《鬼關燈》（Lights Out）童星蓋布瑞貝特曼（Gabriel Bateman）演出安迪一角。

奧布瑞普拉薩日前於獨立精神獎接受訪談時表示，「大家做好心理準備吧！對我來說，原版是部指標性的經典，而我非常喜歡重啟版本的《恰吉》。這是部有著史蒂芬史匹柏式氛圍的恐怖電影，我之所以會接演這部片，是因為本片的劇本太棒了，重啟版真的抓住原作的精神。」

《恰吉》預計6月在台上映。