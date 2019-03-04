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班艾佛列克揭「卸任DC蝙蝠俠」真正原因：我不太滿意！

記者洪文／綜合報導

華納兄弟DC電影《蝙蝠俠》（Batman）全新個人電影確定在2021年上映，班艾佛列克（Ben Affleck）已在1月底宣布不會演出。他大方坦承，離開是對於劇本一直不太滿意，無法突破經典，「我不太知道為什麼要演一個我不喜歡的版本。」

《正義聯盟》班艾佛列克（Ben Affleck）。（圖／《正義聯盟》劇照）

▲班艾佛列克只演2次蝙蝠俠，便宣布退位。（圖／《正義聯盟》劇照）

班艾佛列克向外媒《IGN》表示：「我們參與過編劇討論，我試圖想要弄清楚脈絡，作出一些突破，可是我一直不太滿意，它似乎還沒有好到足以推出並且製作，可是我不想要參與我不喜歡的版本，所以我不太知道為什麼要演出。」

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其實班艾佛列克原本擔任《蝙蝠俠》導演、編劇，但是他不急於拍攝電影，因為他認為必須對正要拍攝的故事充滿信心，「我還沒準備好劇本，我現在沒打算訂下開拍時間，等到我有了很好的劇本再說，因為我早有經歷過沒有準備好劇本草率拍攝的下場，就是電影不會好到哪裡去。」他到了2016年表示：「我有一個劇本，我們正在努力，不過我目前對於還不太滿意，好像還不夠好到可以製作，我有很高的標準，必須跨越我的高門檻才行，不能因為可能有趣就去輕易嘗試。」

直到2017年初，班艾佛列克宣布卸下《蝙蝠俠》導演兼編劇工作，改由《猩球崛起》導演麥特李維斯（Matt Reeves）接手。他當時受訪表示：「我已經決定好了，我本來嘗試去擔任導演，跟編劇工作愉快，但是無法做出一個完美的版本，始終沒辦法突破，所以我認為是時候讓其他人接手拍攝，而且電影公司找到一個非常棒的人接手。」

《蝙蝠俠》目前尚未公布年輕版蝙蝠俠人選，據悉2019年底拍攝，預計在2021年6月25日北美上映。

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關鍵字

DC, DCEU, 蝙蝠俠, 班艾佛列克

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