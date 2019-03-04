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孫耀威跨界當網紅！　直播2hrs「粉絲斗內3億」伺服器癱瘓

記者張筱涵／綜合報導

香港藝人孫耀威1992年在台灣以歌手身分出道，接著到了大陸轉戰電視圈皆獲得亮眼成績，不只在歌唱、戲劇部分獲得肯定，跨界當起網紅直播主也是吸金功力一流，沒想到一開播就癱瘓伺服器，一晚就獲得港幣7位數（約至少台幣400萬元）的分紅。

▲孫耀威2006年加盟香港環球唱片旗下正東唱片，正式重返香港歌壇外，在大陸也擁有超高人氣。（圖／翻攝自微博／孫耀威）

▲孫耀威2006年加盟香港環球唱片旗下正東唱片，正式重返香港歌壇外，在大陸也擁有超高人氣。（圖／翻攝自微博／孫耀威）

據香港媒體《東網》報導，孫耀威2018年底首次在香港舉辦演唱會後星途就此一帆風順，在大陸直播平台也擁有「最火網紅」稱號，日前更傳出被大陸虎牙直播平台以港幣5000萬元（約台幣2億元）挖角。首在大陸平台開直播時主要都以彈琴唱歌為主，就這樣讓粉絲飽了2個小時的耳福，最驚人的是最後結算時發現斗內的禮物兌換現金後，竟然高達人民幣7000萬元（約台幣3億2000萬元）左右。

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這個紀錄不只打破該平台的觀眾人數紀錄，伺服器還一度癱瘓，孫耀威透過這次直播分得了港幣7位數（約至少台幣400萬元），吸金功力可說是強強滾。另外，他接受訪問時也透露：「其實我不太熱衷網路直播的，只是去年我去大陸拍戲的時候發現就連臨時演員也不停玩著抖音。」透過這樣的契機他也才開始轉型經營社群平台，也擁有了很好的收穫。

▲孫耀威短短2小時的直播創下超高紀錄。（圖／翻攝自港媒《東網》）

▲孫耀威短短2小時的直播創下超高紀錄。（圖／翻攝自港媒《東網》）

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