鄧倫穿浴袍泡腳…受困玻璃密室！　求救粉絲遭拒「全身被狂拍」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星鄧倫2日現身長沙，錄製最新綜藝《密室大逃脫》。他身穿浴袍，被鎖在復古裝潢的房間中，越慢離開就得被關越久，透明玻璃外更擠滿大批粉絲圍觀，沒人肯幫男神逃脫，成為特殊現象。

▲鄧倫錄全新綜藝，困在密室得自救。（圖／翻攝自微博）

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鄧倫身穿浴袍，裡面還穿著T恤和長褲，還在房間中開始泡起腳，完全沒有解密的緊張感。他見到房間外有粉絲拍照，還期待被救出，沒想到粉絲說：「我們不想找線索只想來看你！」他一聽苦笑不已，同時也有男粉絲大喊「我來救你啦」，不過馬上被女粉絲阻止，不只密室內有戲，連密室外也造成轟動人潮。

▲鄧倫在復古裝潢的密室中，靠自救找線索離開。（圖／翻攝自微博）

▲鄧倫向粉絲求救遭拒，無法離開被大家拍個夠。（圖／翻攝自微博）

▲鄧倫在密室裡玩自拍。（圖／翻攝自微博）



▲鄧倫受困密室還能泡腳，被笑虧過得很愜意。（圖／翻攝自微博）



除了錄節目，鄧倫難得近距離和粉絲接觸，更是放送各種福利。他面對激動粉絲，還是老神在在，被包圍還答應一個個握手，最後在2樓準備離開，還不忘鞠躬感謝，被讚暖心偶像，首次錄影就造成現場暴動，讓節目未播出先轟動。

▲鄧倫近距離面對粉絲，答應握手立刻暴動啦。（圖／翻攝自微博）

▲鄧倫離開時還揮手鞠躬，被讚暖心。（圖／翻攝自微博）

►鄧倫和粉絲近距離聊天，答應握手時暴動啦！（影片連結請按此）