ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

BLACKPINK出發來台！機場燦笑揮手　粉絲尖叫：終於染新髮

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團BLACKPINK由Jisoo、Jennie、Rosé與Lisa 4位成員組成，2016年帶著雙主打《口哨》、《Boombayah》正式出道，短短2年內累積超高人氣。她們2019年初展開世界巡迴演唱會，3月3日即將抵達台灣站，4人2日下午先行從仁川機場出發來台，打扮率性、魅力強大。

▲▼ BLACKPINK稍早從仁川機場出發來台。（圖／翻攝自日刊體育）

▲BLACKPINK稍早從仁川機場出發來台。（圖／翻攝自日刊體育）

BLACKPINK於2日下午從仁川機場出發，先行飛來台灣為明日在林口體育館舉辦的「BLACKPINK 2019 WORLD TOUR [IN YOUR AREA] IN Taipei」專場演唱會，Jennie休閒穿上長版白色上衣搭配外套、Rosé與Lisa頂著亮麗金髮霸氣亮相，Jisoo則是穿著短版上衣露出小蠻腰，4人在機場親切揮手與粉絲打招呼，氣勢十足準備來台。

請繼續往下閱讀...

特別的是，Jisoo前陣子都是深色黑髮為造型，2日卻以較淺的棕色現身，令大批粉絲激動直呼「終於換髮色了」，首度以新造型亮相獻台粉。

▲▼ BLACKPINK機場時尚照。（圖／翻攝自日刊體育）

▲BLACKPINK出道以來第一次訪台灣。（圖／翻攝自日刊體育）

此趟來台開唱是BLACKPINK出道以來首度訪台，預計走VIP通關入境。她們每每演出都會帶來各自的solo舞台，Lisa過去在曼谷開唱時，更是以火辣撞地板的熱舞炒嗨氣氛，她們3日在林口體育館首開唱，也讓歌迷相當期待，現場還有零星票券可購。

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

推薦閱讀

獨家／「大咖韓星」在饒河夜市　素顏喝珍奶⋯走出店家悲劇了

《宮》斯文男星逼女友墮胎　龜縮2天現身：我的種我負責！

直擊／Wanna One天天叫宵夜　朴志訓練腹肌：我忍得痛苦

朴有天前未婚妻：我給過你機會！　崩潰控他買春、打女人

勝利淪全國攻擊對象　韓粉湧入太陽IG：拜託離開BIGBANG

男粉暴動！綾瀨遙現身永康商圈　白洋裝、紮馬尾飄仙氣

直擊／Wanna One朴志訓來了！　「超萌多連拍」桃花電眼比YA

歌詞早有端倪「有人靠勝利攀關係」　GD：你是誰，憑什麼？

Perfume一路揮手打招呼抵台！　親切甜笑融化300粉

ITZY譯名都錯了　「JYP中文正名公開」粉絲傻眼：差好多

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫生首揭「約砲百人斬」心聲！　酷炫搖頭嘆：因為他業配掉光

《棒棒堂》6棒大合體「空位留給他」！藏暖心細節　網淚：就差C位

最討厭女星TOP20！「第1名是她」3台灣女星入榜　網推：很真實

吳宗憲公布新身分…拋震撼彈「如果不主持了」　網崩潰：不能接受

劉品言法文超強！　點餐講一長串…網聽傻：原來這麼流利

直擊／魔力紅高雄開唱　上台前「蔡依林歌聲出現」5萬人嗨翻

6歲許老三「捲髮新造型」曝光！　小S老公幫拍照…鏡面反射嘴角失守

獨家／「大咖韓星」在饒河夜市　素顏喝珍奶⋯走出店家悲劇了

穿低腰母女裝「Grace臉超臭」！　媽曝背後原因：真的回不去了

阿祖的乾媽是慈禧太后！男星「超狂家世背景」曝光　出道就開賓士

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

BLACK PINK, Jisoo, Jennie, Rosé, Lisa

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《角頭3》沒他的份！鄒兆龍認了：是我上一部表現不夠好
  2. 《聲林》7戰友全到！李友廷預告「晚上和林孟辰RAP新歌」
  3. 金南佶《熱血祭司》出意外！　「肋骨骨折送醫」中斷拍攝
  4. 謝欣穎「霧紫色」髮型曝光！　飄迷幻感當未來人
  5. 應采兒「超前衛新髮型」曝光！　網一看崩潰：認真嗎
  6. BLACKPINK出發來台！機場燦笑揮手　粉絲尖叫：終於染新髮
  7. 舒子晨跳鋼管舞前擦身體乳　「喀！」後腦勺著地⋯椎間盤突出
  8. 炫球技釣出蕭敬騰「神回覆」　周杰倫一看嚇壞：不像你會說的話
  9. Gino曝職業倦怠　孫德榮一席話讓他接演《大時代》
  10. 追走蔡瑞雪！許凱皓「公開戀情」　兒童樂園告白成功：我交女友了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366