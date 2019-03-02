BLACKPINK出發來台！機場燦笑揮手　粉絲尖叫：終於染新髮

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團BLACKPINK由Jisoo、Jennie、Rosé與Lisa 4位成員組成，2016年帶著雙主打《口哨》、《Boombayah》正式出道，短短2年內累積超高人氣。她們2019年初展開世界巡迴演唱會，3月3日即將抵達台灣站，4人2日下午先行從仁川機場出發來台，打扮率性、魅力強大。

▲BLACKPINK稍早從仁川機場出發來台。（圖／翻攝自日刊體育）



BLACKPINK於2日下午從仁川機場出發，先行飛來台灣為明日在林口體育館舉辦的「BLACKPINK 2019 WORLD TOUR [IN YOUR AREA] IN Taipei」專場演唱會，Jennie休閒穿上長版白色上衣搭配外套、Rosé與Lisa頂著亮麗金髮霸氣亮相，Jisoo則是穿著短版上衣露出小蠻腰，4人在機場親切揮手與粉絲打招呼，氣勢十足準備來台。

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特別的是，Jisoo前陣子都是深色黑髮為造型，2日卻以較淺的棕色現身，令大批粉絲激動直呼「終於換髮色了」，首度以新造型亮相獻台粉。

▲BLACKPINK出道以來第一次訪台灣。（圖／翻攝自日刊體育）



此趟來台開唱是BLACKPINK出道以來首度訪台，預計走VIP通關入境。她們每每演出都會帶來各自的solo舞台，Lisa過去在曼谷開唱時，更是以火辣撞地板的熱舞炒嗨氣氛，她們3日在林口體育館首開唱，也讓歌迷相當期待，現場還有零星票券可購。