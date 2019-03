BLACKPINK出發來台！機場燦笑揮手　粉絲尖叫：終於染新髮

記者吳睿慈/綜合報導

南韓人氣女團BLACKPINK由Jisoo、Jennie、Rosé與Lisa 4位成員組成,2016年帶著雙主打《口哨》、《Boombayah》正式出道,短短2年內累積超高人氣。她們2019年初展開世界巡迴演唱會,3月3日即將抵達台灣站,4人2日下午先行從仁川機場出發來台,打扮率性、魅力強大。

▲BLACKPINK稍早從仁川機場出發來台。(圖/翻攝自日刊體育)



BLACKPINK於2日下午從仁川機場出發,先行飛來台灣為明日在林口體育館舉辦的「BLACKPINK 2019 WORLD TOUR [IN YOUR AREA] IN Taipei」專場演唱會,Jennie休閒穿上長版白色上衣搭配外套、Rosé與Lisa頂著亮麗金髮霸氣亮相,Jisoo則是穿著短版上衣露出小蠻腰,4人在機場親切揮手與粉絲打招呼,氣勢十足準備來台。

特別的是,Jisoo前陣子都是深色黑髮為造型,2日卻以較淺的棕色現身,令大批粉絲激動直呼「終於換髮色了」,首度以新造型亮相獻台粉。

▲BLACKPINK出道以來第一次訪台灣。(圖/翻攝自日刊體育)



此趟來台開唱是BLACKPINK出道以來首度訪台,預計走VIP通關入境。她們每每演出都會帶來各自的solo舞台,Lisa過去在曼谷開唱時,更是以火辣撞地板的熱舞炒嗨氣氛,她們3日在林口體育館首開唱,也讓歌迷相當期待,現場還有零星票券可購。