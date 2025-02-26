圖文／鏡週刊

曾以電影《消失的情人節》入圍金馬影后，並兩度獲得金鐘獎生活風格主持人獎的女星大霈（李霈瑜），出道以來一直都是緋聞絕緣體，螢幕上的感情生活一片空白，檯面下她則暗中煲愛，對象是曾入選威尼斯影展的法國名導哈希德阿米（Rachid Hami），本刊直擊她和這位老外男友在台北街頭勾手散步，甜蜜氛圍飄出熱戀的味道。

▲2/19 00：54 大霈（左）和名導老外男友（右）喝完小酒後，緊緊勾著對方，沿著街巷散步。

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多次獲得金鐘、金馬獎各種肯定而「金光閃閃」的大霈，長期以來都處於零緋聞的狀態，但這紀錄在本刊直擊下被打破，她和老外男友在台北大曬恩愛，暗夜中挽手散步、身體緊貼，親密關係昭然若揭。

▲00：57 大霈（右）和男友（左）有說有笑，心情相當好。

2月19日近凌晨一點，大霈現身在台北市延吉街，身邊還勾著一名老外，深夜裡的鬧區人潮散去，趁著夜色掩護，大霈和老外有說有笑，兩人看似喝了點小酒，浪漫氣氛於是更加濃烈，肢體緊緊的貼在一起，說到開心時，大霈還會忍不住張口大笑，藏不住她眼冒愛心的狀態。

▲01：11 大霈獨自搭著計程車回到民生社區的工作室。

主持戶外節目出名的她，竟也一路跟著老外男友沿著延吉街、忠孝東路口走向民生社區，算一算就走了將近20分鐘，而大霈一路小鳥依人牽著男友，手都沒有放開過；直到抵達了健康路，大霈才和男友分開，叫了計程車獨自回到民生社區的工作室。

▲01：19 返家後大霈又出門遛狗，在外面和狗狗玩了好一陣子。

即使散步了這麼長的距離，有戀愛的能量補充，讓大霈看起來一點都不累，還越來越有精神，接著又自己出來遛狗，在路上和狗狗玩了一陣子後才又回家，結束了這充滿粉紅色泡泡的一個晚上。

本刊調查，大霈身邊的這位老外男友，身分大有來頭，原來他是法國名導哈希德阿米（Rachid Hami）。哈希德阿米從演員轉投幕後工作，首部劇情長片《放牛班的提琴手》就入選威尼斯影展及釜山影展，和金鐘女星大霈搭在一起，倒也顯得「門當戶對」。

哈希德阿米和台灣淵源深厚，他的弟弟曾來台灣留學，攻讀台大，當時他就來台探親；想不到弟弟返回法國就讀軍校時，竟然遭到霸凌身亡，這戲劇化的經歷，讓哈希德阿米將兄弟倆的故事改編成電影《榮耀之路》。

《榮耀之路》橫跨台、法、摩洛哥三國取景，並找來法國金獎影帝、影后和宋芸樺合作演出，為了重現回憶裡的風景，哈希德阿米將台北跑透透，他接受媒體採訪時表示：「在台北的那段時光對我而言彌足珍貴，台北是唯一能夠完成這部電影的城市。」他也因此成為了哈台族，相當熱愛台灣，想不到也愛上台妹大霈。



回應 大霈經紀人回應：「大霈和阿米常常聊創作，是一拍即合的好朋友，但對於藝人的私事不會過問。」



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