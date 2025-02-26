反骨尾牙Dress Code主題是窮鬼　蕾菈「全身只包報紙」！她用垃圾袋

記者劉宜庭／綜合報導

網紅團體「反骨男孩」成員蕾菈（Lyla）與好友CAI XIN近日在社群上曝光一組獨特造型的照片，兩人以「窮鬼dress code」為主題，巧妙運用報紙、垃圾袋打造前衛穿搭，意外成為話題焦點。

CAI XIN兩週前（5日）在IG分享照片，並標註「#反骨尾牙 #窮鬼dresscode #」，在餐酒館舉行派對。從照片可見，蕾菈以報紙為材質，將其裁剪後以膠帶固定，製成簡約的抹胸上衣與迷你裙，營造出獨特的DIY風格；而CAI XIN則運用藍色垃圾袋，搭配印有「臺北市專用垃圾袋」字樣的材質，打造成性感的露肩綁帶上衣與貼身短裙，意外形成一種衝突美感。

這組造型意外引起許多網友熱烈討論，有人留言驚訝：「這是…？」CAI XIN幽默回應：「dress code主題是窮鬼。」甚至自嘲：「穿得像瘋子。」但也開玩笑表示「垃圾袋意外的好看（？！）」此外，也有網友留言「新北市不行嗎？」她則表示「我喜歡藍色」。

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在照片中，蕾菈與CAI XIN也大方合影，兩人不僅擺出俏皮表情，還上演親密互動，其中一張照片中，CAI XIN 假裝要親吻蕾菈，展現兩人幽默又大膽的個性。照片曝光後，不少粉絲留言「勤儉持家」、「衣服太有料」、「真有特色的穿搭」、「蕾菈好漂亮」、「身材好棒」。