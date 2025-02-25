張蘭被爆「拿到日本醫生證詞」查大S死因！　PO機場照宣戰S媽：我來了

記者田暐瑋／綜合報導

大S（徐熙媛）因感染流感併發肺炎驟逝，享年48歲。S媽日前在社群平台發文表示要「上戰場」，被外界解讀是針對汪小菲及張蘭的宣戰聲明，張蘭的動向也成為焦點，微博有博主稱張蘭私下取得日本醫生證詞，聲稱要搞清楚大S的真正死因。

▲張蘭曾多次開直播蹭大S。（圖／翻攝自微博）

大S驟逝後，張蘭的動向也成為焦點，她在S媽宣戰後於微信曬出機場影片，並表示「我來了」，中國直播主劉一飛更爆料，張蘭透過日本當地人士取得醫生證詞，要調查大S真正死因，但有網友質疑其可信度，指出張蘭被目擊現身於大阪關西機場，距離大S過世的東京有一段距離，認為直播主可能是在炒作話題。

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▲張蘭稱要調查大S死因。（圖／翻攝自微博）



汪小菲日前二度來台，對比前一次抵台時的極度悲傷、哭腫雙眼，還對著記者請託「拜託多寫一點她（大S）的好話」，這次汪小菲相當低調，全程緊牽妻子馬筱梅，面對記者的此次來台計畫的詢問，選擇不發一語，便迅速上車離開，僅向在場媒體微微點頭致意。

此前，汪小菲在得知前妻離世後，第一時間就抵台，在機場表現出悲痛模樣，事後更被目擊在雨中漫步半小時、雙膝跪地等畫面，此外他還在社群上留言「老婆我好想妳」，一系列表達方式掀起討論。隨後由於母親張蘭放任網路造謠他出錢包機讓大S骨灰返台，導致微博、抖音官方出手封禁母子倆帳號，讓他怒宣告與張蘭斷絕母子關係。