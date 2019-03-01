日本電影奧斯卡得獎名單出爐！　《小偷家族》奪8獎大贏家

記者陳芊秀／綜合報導

第42屆日本電影金像獎（又稱：日本電影奧斯卡）1日晚間於東京港區舉行頒獎禮，其中是枝裕和執導的《小偷家族》獲得8項大獎，成為最佳贏家，同時小成本黑馬片《一屍到底》票房海撈31.5億，最後榮獲最佳剪輯。

▲日本電影奧斯卡得獎名單揭曉，《小偷家族》奪8大獎。（圖／翻攝自推特／日本電影協會）

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日本電影金像獎是日本影壇最高榮譽的獎項，是枝裕和的新作《小偷家族》在此之前已經傲視國際影壇，在坎城影展奪下金棕櫚獎，更入圍美國奧斯卡，除了榮獲8項大獎，自己也連續2年勇奪最佳導演和最佳劇本。此外，樹木希林癌逝前再度和導演合作，也獲得最佳女配角，由女兒內田也哉子代為領取。

▲是枝裕和連續2年勇奪最佳劇本、最佳導演。（圖／翻攝自推特／日本電影協會）

《一屍到底》是導演上田慎一郎自編自導自剪，而且是第一部長片，拍攝成本只有250萬（約台幣70萬元），沒想到意外爆紅，在日本票房狂賺31.2億（約台幣8.8億元），同時也在亞洲影壇大賣。該片獲得最佳剪輯，也獲得最佳話題賞。

▲《一屍到底》票房賺飽飽，奪最佳話題電影。（圖／翻攝自推特／日本電影協會）

▲《在咖啡冷掉以前》伊藤健太郎獲得最佳新人、最佳話題演員。（圖／翻攝自推特／日本電影協會）





【第42屆日本電影金像獎 得獎名單】

最佳影片：《小偷家族》

最佳動畫：《未來的未來》

最佳導演：是枝裕和《小偷家族》

最佳劇本：是枝裕和《小偷家族》

最佳男主角：役所広司《孤狼之血》

最佳女主角：安藤櫻《小偷家族》

最佳男配角：松坂桃李《孤狼之血》

最佳女配角：樹木希林《小偷家族》

最佳攝影：進藤龍人《小偷家族》

最佳燈光：藤井勇《小偷家族》

最佳電影音樂：細野晴臣《小偷家族》

最佳美術：今村力《孤狼之血》

最佳錄音：浦田和治《孤狼之血》

最佳剪輯：上田慎一郎《一屍到底》

最佳外語片：《波西米亞狂想曲》

最佳話題演員：伊藤健太郎《在咖啡冷掉以前》

最佳話題電影：《一屍到底》

新人賞：上白石萌歌、趣里、平手友梨奈、芳根京子、伊藤健太郎、中川大志、成田凌、吉沢亮