Maggie Q訂婚4年取消了！　4個月前告白未婚夫「我好愛你」

▲Maggie Q跟未婚夫狄倫麥可迪墨取消婚約。（圖／達志影像）

記者陳芊秀／綜合報導

39歲好萊塢亞裔女星Maggie Q取消婚約！她和57歲美國男星狄倫麥可迪墨（Dylan McDermott）訂婚4年，近日傳出解除婚約，目前雙方尚未對此作出回應。

據外媒報導，Maggie Q和狄倫麥可迪墨於5年前因工作相識，2014年10月公開戀情，同時宣布男方求婚成功，兩人時常曬恩愛。男方和前妻育有2名女兒，她和對方孩子相處融洽，不過兩人各自忙於工作，傳出感情轉淡決定取消婚約，最後一次曬恩愛，已經是2018年10月，曬照為男友慶生，更寫下「你應該得到這輩子所有的幸福，因為你也付出了這麼多，我好愛你！」

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▲Maggie Q在4個月前才告白未婚夫「我好愛你。」（圖／翻攝自IG／Maggie Q）

狄倫麥可迪墨曾在專訪中談及和Maggie Q的戀情，自曝5歲時目睹媽媽遭到男友槍殺，心理因此留下巨大創傷，2008年和前妻離婚又再受打擊，直到遇到Maggie Q才好轉。他認識對方7星期就求婚，「看到她第一眼我就被迷住了，我當下就知道，她是我的靈魂伴侶。」

Maggie Q是美國、越南混血兒，從香港發跡又轉戰美國娛樂圈，性感外型又有武打身手。她曾和日本足球國手中田英壽、影星吳彥祖、美籍韓裔演員丹尼爾海尼等人交往，和狄倫麥可迪墨因為合作美劇《跟蹤者》相識相戀，如今婚約取消，感情生活再度引起外界關注。

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