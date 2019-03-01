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李沛旭、蔡淑臻到底分了沒？　經紀人說話了

記者李欣容／台北報導

李沛旭1日在臉書發文「對妳的疼愛是手放開」嚇壞一票網友，上個月他也曾發文要祝福對方，但即刪文，這次也解釋，只是聽太多歌有感而發，一切如初。李沛旭和蔡淑臻的感情讓眾人看得「霧煞煞」，經紀人唯一能證實的是，「他們還住在一起。」

▲▼李沛旭PO照分手有預兆（圖／翻攝自Facebook／李沛旭Patrick Lee）

▲李沛旭、蔡淑臻感情狀態撲朔迷離。圖／翻攝自Facebook／李沛旭、蔡淑臻）

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李沛旭今發文，「對妳的疼愛是手放開」，還在留言處說蔡淑臻其實都沒回家，對此經紀人向《ETtoday》證實，「他們還住在一起，就算要搬也應該要讓我知道一下，是還住在一起。」對比蔡淑臻前兩天在臉書PO出愛犬趴在她身上打瞌睡模樣，背景沙發跟李沛旭PO出的照片一樣。

▲▼ 李沛旭和蔡淑臻感情撲朔迷離 。（圖／翻攝自Facebook／李沛旭、蔡淑臻）

▲兩人常分享愛犬照片，背景沙發相同。（圖／翻攝自Facebook／李沛旭、蔡淑臻）

只是這並非李沛旭第一次「宣布分手」。上個月12日他也在臉書發文要祝福對方，當時蔡淑臻被拍到和醫師當街擁抱，後來解釋僅是病醫關係，李沛旭也將該文刪除，究竟為何二度PO出引人臆測的文？經紀人則不代表回應。

▲▼ 李沛旭改口沒分手 。（圖／翻攝自Facebook／李沛旭）

▲李沛旭改口沒分手，只是聽歌有感而發。（圖／翻攝自Facebook／李沛旭）

至於李沛旭曾曬出和「乾妹妹」一起躺地的運動照，有網友在留言區Tag蔡淑臻，沒想到他單刀直入地說：「妳怎麼不一起@她的乾針醫生呢？」經紀人則稱一切只是朋友間開玩笑而已。

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