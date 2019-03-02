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影評／歌舞童夢沒人拍的過迪士尼　讓人小宇宙大爆發的《愛滿人間》

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

簡立喆／影評、記者王筱筑／報導

結合動畫與真人的影視作品我們也許看過，但「真人來到卡通世界」的呈現方式應該是頭一遭，因為通常較常見到卡通人物來到真實世界，而反過來的表現方式，光是在技術層面，對劇組和演員就都困難許多，不過在由以《穿著Prada的惡魔》走紅、能演又能唱的英國實力派女星艾蜜莉布朗特主演的《愛滿人間》裡，卻能玩出不同以往的花樣，讓觀眾耳目一新。

▲▼ 愛滿人間。（圖／電影劇照）

▲《歡樂滿人間》和《 愛滿人間》兩代不同的「瑪莉包萍」。（圖／電影劇照）

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其實《愛滿人間》是1964年電影《歡樂滿人間》的續集，電影改編自英國家喻戶曉的兒童文學作品《瑪麗·包萍》，瑪麗包萍是一位神仙褓母，她來到人間幫助小朋友以及他們的父母重拾歡樂，更教導小朋友大朋友如何克服生活困難、正向思考，時隔54年，迪士尼重金打造這部經典歌舞片的續集，帶來更多動人的歌舞和溫暖的故事情節。

▲▼ 愛滿人間。（圖／電影劇照）

▲▼拿著雨傘從天而降的畫面是「瑪莉包萍」的招牌動作，《愛滿人間》上圖和《歡樂滿人間》下圖比一比。（圖／電影劇照）

▲▼ 愛滿人間。（圖／電影劇照）

而這樣的劇情概念改編過很多影視作品，例如2005年的《魔法褓母麥克菲》，就幾乎是瑪麗·包萍故事的翻版，不過這些改編作品還沒有人能拍得過擅長造夢的迪士尼。《愛滿人間》片中繽紛色彩與夢幻情境，外加動聽又歡樂的音樂，讓整部片從頭到尾給人「愛滿人間」的感覺，會讓觀眾少女心、歌舞魂大爆發，想跟著片中主角們一起唱歌跳舞，正所謂「音樂的魔力不分國界和年齡」，這句話在這部電影裡展露無遺。

▲▼ 愛滿人間。（圖／電影劇照）

▲《愛滿人間》充滿奇幻童夢。（圖／電影劇照）

片中也有很多值得介紹的金句可以做為人生座右銘，尤其是這句「When the world turns upside down, the best thing to do is turn right along with it，當世界上下顛倒，你最好跟著一起反轉。」—這是一個換位思考的概念，人生遇到挫折時只要換個角度想，也許危機就是最好的轉機，看完《愛滿人間》會讓人有滿滿的正能量，去面對未來的每個挑戰和美好。 

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愛滿人間, 艾蜜莉布朗, 星光好選喆

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