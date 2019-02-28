姚淳耀爆破戲掛彩…瑭霏上前呼呼「2塊皮」直接脫落

記者李欣容／台北報導

姚淳耀在民視新戲《鏡子森林》中飾演調查組記者，昨（27日）在瑞芳山區拍攝自殺炸彈客跟記者、員警的火爆衝突戲，未料走位試戲就不慎滑倒掛彩，敬業的他竟忍痛直說：「怎麼不是開拍受傷，可惜攝影機沒拍到。」

▲姚淳耀拍《鏡子森林》掛彩。（圖／民視提供）

姚淳耀人生中拍過兩次爆破戲，導演都是鄭文堂，因此他對團隊很有信心，但昨一試戲就滑倒，手血流不止，同劇演員瑭霏立刻帶他去擦藥，姚淳耀還搞笑說：「這時候一定要裝man說不痛！」

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▲姚淳耀、瑭霏（右）。（圖／民視提供）

這是瑭霏第一次拍連續劇，她更為戲增胖4公斤、剪短髮，好多第一次都獻給《鏡子森林》就是希望給觀眾留下深刻印象。

而滅火器樂團主唱楊大正對於歌手身分轉戰演員非常開心，他表示因為演員可以演別人，短暫的抽離自己，對他來說是非常舒壓的事情，演員身分也讓他充電不少，看到團隊這麼用心的拍攝，楊大正也很期待播出，希望好作品能趕快讓觀眾看到。

▲姚淳耀受傷，瑭霏（右）馬上帶他去擦藥。（圖／民視提供）

民視《鏡子森林》由鄭文堂、新銳導演吳宗叡、李權洋共同執導，楊謹華、柯叔元、侯怡君、林柏宏、姚淳耀、瑭霏等人領銜主演，故事為新聞調查組在追求真相的過程中，組員們因對事件的觀看角度不同，而有各自的堅持與價值觀。