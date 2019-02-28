ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

姚淳耀爆破戲掛彩…瑭霏上前呼呼「2塊皮」直接脫落

記者李欣容／台北報導

姚淳耀在民視新戲《鏡子森林》中飾演調查組記者，昨（27日）在瑞芳山區拍攝自殺炸彈客跟記者、員警的火爆衝突戲，未料走位試戲就不慎滑倒掛彩，敬業的他竟忍痛直說：「怎麼不是開拍受傷，可惜攝影機沒拍到。」

▲▼姚淳耀拍《鏡子森林》掛彩 。（圖／民視提供）

▲姚淳耀拍《鏡子森林》掛彩。（圖／民視提供）

姚淳耀人生中拍過兩次爆破戲，導演都是鄭文堂，因此他對團隊很有信心，但昨一試戲就滑倒，手血流不止，同劇演員瑭霏立刻帶他去擦藥，姚淳耀還搞笑說：「這時候一定要裝man說不痛！」

請繼續往下閱讀...

▲▼姚淳耀拍《鏡子森林》掛彩 。（圖／民視提供）

▲姚淳耀、瑭霏（右）。（圖／民視提供）

這是瑭霏第一次拍連續劇，她更為戲增胖4公斤、剪短髮，好多第一次都獻給《鏡子森林》就是希望給觀眾留下深刻印象。

而滅火器樂團主唱楊大正對於歌手身分轉戰演員非常開心，他表示因為演員可以演別人，短暫的抽離自己，對他來說是非常舒壓的事情，演員身分也讓他充電不少，看到團隊這麼用心的拍攝，楊大正也很期待播出，希望好作品能趕快讓觀眾看到。

▲▼姚淳耀拍《鏡子森林》掛彩 。（圖／民視提供）

▲姚淳耀受傷，瑭霏（右）馬上帶他去擦藥。（圖／民視提供）

民視《鏡子森林》由鄭文堂、新銳導演吳宗叡、李權洋共同執導，楊謹華、柯叔元、侯怡君、林柏宏、姚淳耀、瑭霏等人領銜主演，故事為新聞調查組在追求真相的過程中，組員們因對事件的觀看角度不同，而有各自的堅持與價值觀。

推薦閱讀

《還願》杜家「格局藏恐怖細節」　由上往下看..正好排出「死」字

接送小孩校門口驚見「國際級男神」　網友爽翻：離我好近！

女孩搭長途巴士…轉頭看男神坐旁邊！　他喊累「肩膀借一下」靠著睡了

Selina爸媽舊照曝光！　年輕任媽「根本任容萱」五官神複製

Selina放天燈見火慌了！　被張軒睿「體貼舉動」安撫淪陷：有安全感

蒸蛋只吃3口…瑪莎0歲兒「大哭抓耳」急送醫！　老婆：真的嚇到了

小優慶生「邪惡視角」自拍！上半身穿這樣　網暴動：犯規

公婆吃東西「剔牙超大聲」媳崩潰！　謝和弦妻「以毒攻毒法」網狂推

51歲九孔認了「年內結婚」！　娶定小15歲女友：她一直想要有證書

《甘味》女星首爾「絕美婚紗」曝光！　忍零下10度也值得

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《還願》杜家「格局藏恐怖細節」　由上往下看..正好排出「死」字

接送小孩校門口驚見「國際級男神」　網友爽翻：離我好近！

女孩搭長途巴士…轉頭看男神坐旁邊！　他喊累「肩膀借一下」靠著睡了

Selina爸媽舊照曝光！　年輕任媽「根本任容萱」五官神複製

Selina放天燈見火慌了！　被張軒睿「體貼舉動」安撫淪陷：有安全感

蒸蛋只吃3口…瑪莎0歲兒「大哭抓耳」急送醫！　老婆：真的嚇到了

小優慶生「邪惡視角」自拍！上半身穿這樣　網暴動：犯規

公婆吃東西「剔牙超大聲」媳崩潰！　謝和弦妻「以毒攻毒法」網狂推

51歲九孔認了「年內結婚」！　娶定小15歲女友：她一直想要有證書

《甘味》女星首爾「絕美婚紗」曝光！　忍零下10度也值得

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

姚淳耀, 鏡子森林

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 安心亞自曝曾和女生交往　療情傷「她」陪身旁
  2. 江宏傑帶女兒放風　父女裝被拍「藏甜蜜亮點」萌炸！
  3. 勝利遭審8hrs憔悴離開警局　「毛髮檢測」結果出爐⋯韓網罵翻
  4. 陸網熱搜榜花23萬就可上前3名　廠商：經紀人、粉絲都是大客戶
  5. 外景節目拉民眾當來賓　無尊巧遇「超正前女友」
  6. 姚淳耀爆破戲掛彩…瑭霏上前呼呼「2塊皮」直接脫落
  7. 5566許孟哲發單曲！　5天後實現「小巨蛋承諾」帥炸
  8. Sandy認了謊報「真實身高」曝光！　高鐵月台被拍…網狂讚：170無誤
  9. 勝利爆要求「帶正妹來我付錢」　砸1800萬開趴驚見「台灣K男星」
  10. 蕭敬騰《魂囚》替亡魂送信　喜翔下令拔槍滅口

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366