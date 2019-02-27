ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小偷進門爽掃財物！　回家刷網才知「屋主身分」秒慫…整批贓物擺好送回

記者李湘文／綜合報導

大陸男星吳京是知名武打演員，曾以《戰狼》系列電影獲封影帝，近來因為新片《流浪地球》大熱，再度成為話題人物，也使得數年前一件趣聞又被網友翻出。他曾透露家裡被小偷闖入，沒想到對方疑似因為發現他的身分，嚇到把偷走的東西又都還回來，戲劇性的發展令人發笑。

▲吳京父母家曾被小偷闖入。（圖／翻攝自微博／吳京）

▲吳京是知名的硬底子武打演員。（圖／翻攝自微博／吳京）

吳京在2013年曾發文透露，父母發現家裡被小偷闖入，所幸老人家都沒有受到傷害，只是呼籲大家「夜晚關好門窗，注意安全」。沒想到，他發文後才過了4天，又發現失竊的皮包、錢財、鑰匙都被還了回來，而且還「整齊、如數被擺放在樓下」。

請繼續往下閱讀...

▲吳京父母家曾被小偷闖入。（圖／翻攝自微博／吳京）

▲吳京父母家曾被小偷闖入，但4天後又發現失竊物品被歸還。（圖／翻攝自微博／吳京）

對此，網友推斷，小偷應該是偷了東西之後，無意間看到吳京微博發文，發現自己可能偷到武打明星家裡，害怕之下才把贓物都還回來，還不忘「亡羊補牢」，把東西都擺整齊才走。網友笑說「看來那個小偷還刷微博」、「求生欲真強」、「肯定是怕太極宗師」。

▲吳京父母家曾被小偷闖入。（圖／翻攝自微博／吳京）

▲吳京擁有一身好武藝。（圖／翻攝自微博／吳京）

吳京從6歲就加入北京武術隊，12歲參加武術比賽，獲得少年組拳、槍、刀冠軍，1996年獲邀演出武打電影後，便一腳踏入演藝圈，成為知名的武打巨星。在竊盜案發生後，他還曾分享一段對話，透露爸爸特別叮囑他，以後如果遇到小偷，乖乖給錢就好、不要反抗，因為「你這手沒輕沒重的，到時把人小偷打死了，我還要去探監」，令人啼笑皆非。

蔡依林胸前只包1塊布！　 轉正面「掉出超兇北半球」辣翻

推薦閱讀

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀了3年情

修杰楷「400萬特斯拉」座椅全是純白色！　BO妞一個動作…爸爸網友嚇到心臟停

《玩很大》新嘉賓一整排女神！　超兇「溫泉照流出」網全暴動了

曾之喬家中炒菜穿這樣！　網友一看全暴動：太性感了

醫外遇PO靠北女友！超渣舉動100%吻合《炮仔聲》　釣出男星「神回覆」

瑞莎小時候被狂酸「怎麼12歲就懷孕」　淚揭童年陰影！

《炮仔聲》陳冠霖掛男主角被休假！　爆不滿「陳志強配角搶戲」

趁老婆不在台灣！　黃鐙輝遭爆夜會「G奶宅男女神」

朴信惠一刀剪掉20公分！　「激短髮+空氣瀏海」萌炸

企鵝妹半夜喝茫「醉倒東區路邊」！　直播開趴崩壞…6000人看影片傻眼

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀了3年情

修杰楷「400萬特斯拉」座椅全是純白色！　BO妞一個動作…爸爸網友嚇到心臟停

《玩很大》新嘉賓一整排女神！　超兇「溫泉照流出」網全暴動了

曾之喬家中炒菜穿這樣！　網友一看全暴動：太性感了

醫外遇PO靠北女友！超渣舉動100%吻合《炮仔聲》　釣出男星「神回覆」

瑞莎小時候被狂酸「怎麼12歲就懷孕」　淚揭童年陰影！

《炮仔聲》陳冠霖掛男主角被休假！　爆不滿「陳志強配角搶戲」

趁老婆不在台灣！　黃鐙輝遭爆夜會「G奶宅男女神」

朴信惠一刀剪掉20公分！　「激短髮+空氣瀏海」萌炸

企鵝妹半夜喝茫「醉倒東區路邊」！　直播開趴崩壞…6000人看影片傻眼

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

吳京

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 女星離婚後秘產第三胎！　認愛隔3月…男友「被迫認當爸」
  2. 李友廷：她喜歡盧廣仲！　揭秘高中關鍵「勤學吉他動機」
  3. 《雞不可失》喜感主廚特寫超多　陳善圭心虛問導演：不會太醜嗎？
  4. 成東日、李瑞鎮飆演技！初見面喝茫　許願下次想演昆蟲
  5. 愛紗離婚協議曝光　無共同財產各自飛
  6. 小偷進門爽掃財物！　回家刷網才知「屋主身分」秒慫…整批贓物擺好送回
  7. 女孩搭長途巴士…轉頭看男神坐旁邊！　他喊累「肩膀借一下」靠著睡了
  8. 小天后取代賽琳娜成為IG女王！坐擁「1.48億粉絲」超狂
  9. 獨家／《角頭前傳》首張海報出爐！柯叔元「年輕版仁哥」怒瞪反派帥炸
  10. 想去看BTS演唱會　12歲小學生寫「1300字小論文」求爸放行

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366