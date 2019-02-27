小偷進門爽掃財物！　回家刷網才知「屋主身分」秒慫…整批贓物擺好送回

記者李湘文／綜合報導

大陸男星吳京是知名武打演員，曾以《戰狼》系列電影獲封影帝，近來因為新片《流浪地球》大熱，再度成為話題人物，也使得數年前一件趣聞又被網友翻出。他曾透露家裡被小偷闖入，沒想到對方疑似因為發現他的身分，嚇到把偷走的東西又都還回來，戲劇性的發展令人發笑。

▲吳京是知名的硬底子武打演員。（圖／翻攝自微博／吳京）

吳京在2013年曾發文透露，父母發現家裡被小偷闖入，所幸老人家都沒有受到傷害，只是呼籲大家「夜晚關好門窗，注意安全」。沒想到，他發文後才過了4天，又發現失竊的皮包、錢財、鑰匙都被還了回來，而且還「整齊、如數被擺放在樓下」。

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▲吳京父母家曾被小偷闖入，但4天後又發現失竊物品被歸還。（圖／翻攝自微博／吳京）

對此，網友推斷，小偷應該是偷了東西之後，無意間看到吳京微博發文，發現自己可能偷到武打明星家裡，害怕之下才把贓物都還回來，還不忘「亡羊補牢」，把東西都擺整齊才走。網友笑說「看來那個小偷還刷微博」、「求生欲真強」、「肯定是怕太極宗師」。

▲吳京擁有一身好武藝。（圖／翻攝自微博／吳京）

吳京從6歲就加入北京武術隊，12歲參加武術比賽，獲得少年組拳、槍、刀冠軍，1996年獲邀演出武打電影後，便一腳踏入演藝圈，成為知名的武打巨星。在竊盜案發生後，他還曾分享一段對話，透露爸爸特別叮囑他，以後如果遇到小偷，乖乖給錢就好、不要反抗，因為「你這手沒輕沒重的，到時把人小偷打死了，我還要去探監」，令人啼笑皆非。