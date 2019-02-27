媽媽爆紅「談合唱被打槍」　青峰：她歌喉只在佛經上！

記者關韶文／台北報導

吳青峰近期參與《歌手》節目屢創佳績及創造人氣的吳青峰，坦言站在舞台上的每一次表演都是一種自我突破，也傳達了自己想當歌手的｢意義」，隨著節目播出，在每一次的選歌及表演都成功掀起話題的吳青峰，自爆選歌的靈感竟是以抱著｢做專輯」的概念而來，同時也宣布推出最新單曲《蜂鳥》。

《歌手》節目中，青峰每一次表演都以全力以赴、突破自我的精神去準備，讓他在節目中大放異彩，不論詮釋別人歌曲還是再次演繹自己的創作，總會有驚喜呈現並獲得佳績，也更廣受歌迷喜愛。吳青峰特別透露上節目選歌的概念，其實是以「做專輯」的概念去選曲的，他表示：｢我把所有歌想成一張名為《歌手》的專輯，而這張專輯需要什麼樣的歌，因為其實不知道能走到第幾集，所以都是順著上一首歌，才能決定下一首歌的是什麼。」

問他之後會想挑戰甚麼樣的歌曲？他表示：｢我想加入閩南語歌，也會嘗試從來沒在台上呈現過的唱法。」把自我突破的目標設定在這次上「歌手2019」節目中，更呼應了新歌｢蜂鳥」所要傳達的心聲。問吳青峰有無打算把這次精彩的節目歌單重新錄製作成單曲的計畫？他表示：｢這次本來就是抱著專輯的概念在選曲的，其實也等於是錄製一張Live專輯。最近其實寫了很多新歌，希望有機會跟大家分享！」

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▲▼吳青峰推出新單曲《蜂鳥》。（圖／智慧大狗提供）

除了在選歌及表演上成功締造佳績及高人氣，最近在《歌手2019》節目上讓吳青峰成為話題人物的｢功臣」，竟然是他口中常常提及的吳媽媽；原來跟媽媽感情甚篤的吳青峰，常常在節目上爆自己媽媽的料，甚至還讓節目製作單位到他家出訪吳媽媽及伯母，讓歌迷一窺吳青峰私底下家庭和樂的一面。由於吳青峰在節目上曾想要力拱老媽｢出道」，問他無打算帶著媽媽一起上節目甚至合唱高歌一曲？吳青峰笑說：｢帶媽媽上節目當然沒有問題，只要她的體力允許，但因為節目錄影通常非常累，所以要篩選。不過合唱真的就先不考慮了，因為媽媽的歌喉只能展現在佛經上，一般的流行歌曲，所有旋律都會被唱成同一個音！哈哈！」

隨著節目熱播，青峰打鐵趁熱推出新單曲《蜂鳥》，以｢蜂鳥」為名創作的吳青峰，從小就對於蜂鳥這個動物相關的故事及圖鑑特別有興趣，他表示：｢可能是因為跟我的名字同音，感覺很有親切感。找了跟蜂鳥相關的傳說後，才發現牠是光明使者，也是幸運的象徵。」稱這首｢蜂鳥」其實是為自己而寫、傳達出內心心聲的吳青峰，歌詞中把努力追求夢想的人形容為｢蜂鳥」，為了嚮往突破自我的夢想，縱使力量再微弱，面對挫折緊握拳頭也要去實現，正如青峰自己從2018年最強新人後蛻變為2019年的｢歌手」的心路歷程。