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《炮仔聲》陳冠霖掛男主角被休假！　爆不滿「陳志強配角搶戲」

▲陳冠霖（中）、李燕（右）主演《炮仔聲》，曾莞婷（左）也客串助陣。（三立提供）

圖文／鏡週刊

三立8點檔台劇《炮仔聲》2018年底隆重上檔，不但從民視挖去了徐亨、林在培等實力派演員，男、女主角也找來首度搭檔的陳冠霖與李燕，曾莞婷甚至幫忙抬轎助陣，飾演陳冠霖的前女友，整部戲氣勢做足做滿。不過近日傳出因為整部戲重點都放在男二陳志強與正宮吳婉君，以及小三王宇婕的戲分上，據悉，陳冠霖向友人私下埋怨過年期間完全沒戲，男主角居然休了10幾天，讓他覺得很無奈。

過去八點檔都給人是老人家或歐巴桑在看的戲劇，也被說成是「鄉土劇」，近幾年看電視的人雖然越來越少，但八點檔台劇收視率仍居高不下，三立《炮仔聲》收視群甚至都是年輕人，還在網路上引發高度討論，演員的戲分多寡自然也非常重要。

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農曆春節假期，陳冠霖陪家人小孩旅遊，盡享天倫之樂。（翻攝自陳冠霖臉書）

▲農曆春節假期，陳冠霖陪家人小孩旅遊。（翻攝自陳冠霖臉書）

陳冠霖與李燕戲裡一開始有曾莞婷卡在2人中間，但隨著曾莞婷退出後，2人順利結婚，男女主角的感情戲就顯得很平淡，反而劇中飾演「渣男」的男二陳志強「渣」出新話題，與演出小三的王宇婕囂張跋扈，3度設計要害正宮吳婉君流產，對白誇張連演員看劇本都恨得牙癢癢，希望這對姦夫淫婦獲得報應。

陳志強（左起）、王宇婕、吳婉君3人「正宮小三大亂鬥」戲碼，深受觀眾著迷，收視率也居高不下。
 
▲陳志強、王宇婕、吳婉君3人「正宮小三大亂鬥」戲碼，深受觀眾著迷，收視率也居高不下。

而飾演吳婉君妹妹的李燕，劇中因為要保護自家姊姊，經常二話不說就對陳志強直接一巴掌呼下去，令人大呼過癮，不過男主角陳冠霖就派不上用場，如果不是一開始就追劇的觀眾，恐怕都會認為陳志強才是男主角。

據悉，陳冠霖這次為了飾演富二代，特別花了數10萬元治裝，出場完全像偶像劇男主角，編劇還安排許多偶像劇橋段，像壁咚、公主抱等，讓他帥氣完全展現。

陳冠霖（右二）是《炮仔聲》的男主角，但這陣子戲分重點都在陳志強（左二）身上。
 
▲陳冠霖（右二）是《炮仔聲》男主角，但這陣子戲分重點都在陳志強（左二）身上。

不過農曆年前後，《炮仔聲》的演員為了趕錄存檔，幾乎沒什麼機會放假。但身為男主角的他，卻一路放了10幾天，一般人可能會覺得很羨慕，但對於很重視曝光度的演員來說立刻有危機感，休了10幾天還得了。

身邊友人透露，陳冠霖雖然是笑著說自己放假放到爽，但其實對於劇情幾乎都在陳志強、王宇婕、吳婉君的正宮小三大亂鬥上，自己沒什麼戲分能參與到這段，言語中頗為無奈。

趁著拍戲空檔，陳冠霖充分休息，還在臉書上自我打氣。（翻攝自陳冠霖臉書）陳冠霖過年期間放假很多天，還畫了兒子的畫像。（翻攝自陳冠霖臉書）

▲陳冠霖臉書發文。（圖／翻攝自陳冠霖臉書）

其實，配角戲比主角還多的情節也不是第一次了，同時段三立華劇8點檔《必勝大丈夫》也發生一樣的狀況，周孝安與周曉涵雖是該劇男、女主角，但2人感情穩定甜蜜放閃的戲碼，不比演她妹妹的林昀希遭老公許騰介背叛，搞上女助理小三林萱瑜來得精彩刺激，劇情整個重點便落到配角的感情線上，男女主角反而輕鬆。

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鏡週刊, 陳冠霖, 陳志強, 炮仔聲

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