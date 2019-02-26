蔡依林「消極掰」在法國電影出現！　觀眾笑爆

記者洪文／綜合報導

電影翻譯果然重要！法國傳奇女星琳恩荷儂（Line Renaud），最近在喜劇片《三小一家人》（Family is Family）大嗆巴黎天龍人「假掰」裝高貴，該句在台灣翻成流行語「消極掰」（蔡依林新歌名）巧妙點睛，果然試片時讓觀眾捧腹不已，紛紛笑讚「神翻譯」，更有不少巴黎人與鄉下人針鋒相對的生猛笑話，一名深諳法語觀眾也盛讚「翻得淋漓盡致，實在太好笑了」。

▲蔡依林「消極掰」。（圖／翻攝自蔡依林臉書）



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縱橫法國影歌壇75年，琳恩荷儂曾是巴黎紅磨坊（Moulin Rouge）當家台柱，引領巴黎爵士樂、歌劇風潮多年，不僅3度提名凱薩獎影后，更演過25部賣座電影，就連法國歌后愛迪琵雅芙（Edith Piaf）都望塵莫及。她因丹尼伯恩執導的《歡迎來到北方》鹹魚大翻身，兩人片中「母子親情戲」大獲好評；10年後「母子」再度聯手拍攝新片《三小一家人》，果然兩片合撈法國87億台幣，票房之霸無人能及。

▲《三小一家人》劇照。（圖／海鵬提供，以下同）



琳恩荷儂在《三小一家人》中飾演知名設計師瓦倫達（丹尼伯恩 飾）的母親，為了與功成名就的兒子見上一面，她特地從鄉下前往巴黎，不料兒子卻突然發生車禍，記憶瞬間退回17歲離家時的滿口家鄉話。本身貴氣十足的琳恩荷儂，為《三小一家人》滿口土腔土語，還因派對上搭訕都沒人要理她，氣得對巴黎天龍人狂譙「消極掰」，霸氣跩樣讓人噴飯。

二度再扮母子，琳恩荷儂與丹尼伯恩「10年不賤」爆發力超越從前：琳恩荷儂面對兒子謊稱孤兒，氣得狠嗆「涮涮去啦！我當失去一個兒子」；丹尼伯恩車禍後與母親醫院重逢的戲則賺人熱淚，逼得觀眾笑淚交織，獲法國《費加洛報》盛讚「娛樂效果滿分！」

其實荷儂與伯恩都是法國北部老鄉，兩人拍戲不時開講方言，讓人聽得霧煞煞，親密程度猶勝家人，難怪丹尼伯恩說：「她是我第二個媽！」「母子」還會不時脫稿即興演出，將法國北方人的笑哽妙辭，在片中發揮得淋漓盡致。

《三小一家人》不僅大現幽默，也反映都市對鄉下的偏見，更拍出異地遊子都曾經歷的寂寞心情，讓人捧腹之餘，也賺得觀眾熱淚。該片蟬聯法國3周票房冠軍，成為法國年度最充滿歡樂喜劇，將於3月8日在台上映。