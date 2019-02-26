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《角頭3》回歸演出？　王陽明給出「正面回應」

記者洪文／台北報導

王陽明26日出席品牌活動，以蓄鬍新造型現身的他，感覺增添不少男人粗曠味。休息3個月的他過完年的全新工作計畫就是準備要拍電視劇，至於是否有機會回鍋拍攝票房夯片《角頭》系列，他給出正面的回應，並未接到劇組邀請，｢但是歡迎，如果製作團隊有邀請，當然可以討論。」

▲▼王陽明。（圖／品牌提供）

▲王陽明。（圖／品牌提供）

而問挑戰過反派、富家公子哥兒的王陽明，接下來想挑戰喜劇，｢我一直覺得喜劇很難演，因為節奏感要抓準很難，所以我希望有一天可以挑戰喜劇，甚麼角色都可以！」難道不擔心男神形象被破壞嗎？他大笑說：｢不會！因為我知道我還是很帥！要對自己有自信，而且我沒有偶包這件事！」

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久未出席公開活動的王陽明，幾乎都跟家人及老婆一起度過，｢跨年及農曆過年都是跟家人一起過，這次一口氣休假休了3個月，除了有跟老婆回去她澳洲的家，還跑去菲律賓度假兩次；因為我們都喜歡潛水，還特別去做海龜保育的工作，過得還蠻充實的。」被問蓄鬍的原因？他笑說：｢也沒有特別，但我老婆還蠻喜歡的，可能過一陣子也許會全部剃掉也不一定！」

蔡詩芸生日4月即將到來，王陽明被問起禮物笑說：｢老婆喜歡的，就全部包起來！」私底下與老婆興趣跟品味相符合的他補充說：｢其實老婆想買甚麼東西都會跟我討論，由於喜歡的款式也類似，比如說夾克、手錶，其實我們在買之前都會互相討論一下。而且老婆喜歡穿男生的衣服，所以像是我的很多夾克帽t，她都喜歡穿！」他笑說：｢所以結論就是變成我可以盡量買自己喜歡的衣服！」

由於結婚3周年紀念已送跑車，王陽明不認為生日禮物一定要超越這個價錢，｢其實沒有說要特別超越，上次送跑車是因為她原本的車子賣掉，然後她看上那台跑車，剛好我也喜歡，所以就決定買了，而且我也可以偷偷的開。她生日當然很重要，但不代表上次送這個，下次就一定要超越這個價錢，那這樣我要賺很多錢！不過結論還是老婆開心最重要。」

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