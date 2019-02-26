ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

得獎的是《幸福綠皮書》！《黑豹》男主角秒轉頭「傻眼表情」網瘋傳

記者洪文／綜合報導

漫威電影《黑豹》在第91屆奧斯卡拿下最佳服裝設計、美術設計、電影音樂3項大獎，打破漫威工作室從未拿獎的魔咒，可惜在最佳影片輸給《幸福綠皮書》，不只是漫威粉絲很不開心，男主角查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）當下的「傻眼表情」現在也被網友瘋傳。

▲▼「黑豹」查德維克博斯曼聽到《黑豹》奧斯卡最佳影片落敗表情。（圖／翻攝自abc）

▲「黑豹」查德維克博斯曼聽到《黑豹》奧斯卡最佳影片落敗表情。（圖／翻攝自abc）

請繼續往下閱讀...

正在網路瘋傳「傻眼表情」已被網友做成Gif檔，查德維克博斯曼在台上宣布《幸福綠皮書》獲得最佳影片時，轉頭背對舞台，做出「傻眼表情」向坐在後面一排的好友示意。不難看出為何他這麼失望，畢竟《黑豹》創下漫威電影宇宙里程碑，將非洲文化變成超級英雄大片，並且征服了全球票房，讓他們可以受到全球影迷歡迎。

▲▼「黑豹」查德維克博斯曼聽到《黑豹》奧斯卡最佳影片落敗表情。（圖／翻攝自abc）

▲「黑豹」查德維克博斯曼聽到《黑豹》奧斯卡最佳影片落敗表情。（圖／翻攝自推特）

而拿下最佳影片的《幸福綠皮書》卻引發巨大爭議，先是爆出宣布得獎當下導演史派克李（Spike Lee）不爽走人，而留在座位的《逃出絕命鎮》導演喬登皮爾（Jordan Peele）拒絕鼓掌，主要原因來自劇情內容沒有完全符合事實，飽受黑人鋼琴家「唐薛利博士」本尊家人批評「充滿謊言的電影」且並未求證家屬，而製片兼編劇是男主角「大嘴東尼」本尊的兒子尼可瓦雷隆加（Nick Vallelonga），多數觀點來自東尼的口中，並未遵照唐薛利的真實生活。

《幸福綠皮書》。（圖／《幸福綠皮書》劇照）

▲《幸福綠皮書》劇照。（圖／Catchplay提供）

對此，製片尼可瓦雷隆加向《綜藝報》表示：「這對我來說是不幸的，我不想以任何方式傷害薛利家族，他們認識之後仍然是朋友，裡面很多內容他的家人也沒經歷過，只因為電影沒有提到他們而讓他們受傷。但我必須老實說，唐薛利他自己告訴我『不要跟別人說』，他想要保護自己的隱私，並且只允許我談論關於這趟旅程的故事，雖然他的家人沒有在這趟旅程，不過這些故事來自於他的口中，他告訴我：『沒有任何人知道，只有你爸還有我告訴你。』他授權我可以說什麼，不可以說什麼，所以我當然沒有聯絡他的家人，很困難，因為我已經答應了博士，不能背守諾言。」

推薦閱讀

曾之喬家中炒菜穿這樣！　網友一看全暴動：太性感了

阿諾崩潰大哭：想跳樓！　爆4年前情變真相「我沒辦法接受」

Ella成功了！快嘴飆完《你要的全拿走》還超輕鬆　網驚：比林俊傑羅志祥都強

孫安佐脫魯！新對象「撞臉子瑜」超萌真面目曝光　羞到臉爆紅：她是我的菜

錄《娛百》到一半…羅志祥地上撿到Bra！　失主崩潰：好丟臉

《還願》鞏莉芳本尊超正！「台大學霸」背景起底　現身IG道歉：嚇到大家了

吳宗憲發開工紅包！《玩很大》嘉賓全都有　一打開「厚厚整疊新鈔」

《延禧》吳謹言、洪堯親密照流出！　相機螢幕疑反射「接吻畫面」

林俊傑洛杉磯享受「三大天后」按摩！超狂組合網看傻：太爽了吧

玩《還願》看到不該看的！索非亞脫口：她站那裡…　網跟直播發毛嚇傻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

曾之喬家中炒菜穿這樣！　網友一看全暴動：太性感了

阿諾崩潰大哭：想跳樓！　爆4年前情變真相「我沒辦法接受」

Ella成功了！快嘴飆完《你要的全拿走》還超輕鬆　網驚：比林俊傑羅志祥都強

孫安佐脫魯！新對象「撞臉子瑜」超萌真面目曝光　羞到臉爆紅：她是我的菜

錄《娛百》到一半…羅志祥地上撿到Bra！　失主崩潰：好丟臉

《還願》鞏莉芳本尊超正！「台大學霸」背景起底　現身IG道歉：嚇到大家了

吳宗憲發開工紅包！《玩很大》嘉賓全都有　一打開「厚厚整疊新鈔」

《延禧》吳謹言、洪堯親密照流出！　相機螢幕疑反射「接吻畫面」

林俊傑洛杉磯享受「三大天后」按摩！超狂組合網看傻：太爽了吧

玩《還願》看到不該看的！索非亞脫口：她站那裡…　網跟直播發毛嚇傻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

黑豹, 奧斯卡

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 寶寶害怕！INFINITE聖圭抽血崩潰　粉絲笑翻：旁邊的很鎮定
  2. 得獎的是《幸福綠皮書》！《黑豹》男主角秒轉頭「傻眼表情」網瘋傳
  3. 劉德華「被代言」淨水器求償924萬！　業者嫌太貴辯：你沒損失
  4. 理科太太囧被問「和衛生棉還有關嗎」　高EQ：我還沒停經
  5. 禾浩辰羞曝「好久沒親親」　看總裁系列惡補吻功
  6. 要合照遭拒！網友暴走「妳以為妳誰」　張嘉倪高EQ回應圈粉了
  7. 密室逃脫玩出人命！6名參賽者「露醜陋弱點」崩潰求饒
  8. 《幸福綠皮書》奧斯卡爆爭議！製片解密「沒求證本尊家人」真正原因
  9. 涉證券虛假陳述　趙薇不服判決剛上訴...又有140股民排隊等著告
  10. JIMIN一年前深夜對話影像出土　曝防彈「撐過解散危機」兩關鍵契機

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366