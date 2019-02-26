得獎的是《幸福綠皮書》！《黑豹》男主角秒轉頭「傻眼表情」網瘋傳

記者洪文／綜合報導

漫威電影《黑豹》在第91屆奧斯卡拿下最佳服裝設計、美術設計、電影音樂3項大獎，打破漫威工作室從未拿獎的魔咒，可惜在最佳影片輸給《幸福綠皮書》，不只是漫威粉絲很不開心，男主角查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）當下的「傻眼表情」現在也被網友瘋傳。

▲「黑豹」查德維克博斯曼聽到《黑豹》奧斯卡最佳影片落敗表情。（圖／翻攝自abc）



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正在網路瘋傳「傻眼表情」已被網友做成Gif檔，查德維克博斯曼在台上宣布《幸福綠皮書》獲得最佳影片時，轉頭背對舞台，做出「傻眼表情」向坐在後面一排的好友示意。不難看出為何他這麼失望，畢竟《黑豹》創下漫威電影宇宙里程碑，將非洲文化變成超級英雄大片，並且征服了全球票房，讓他們可以受到全球影迷歡迎。

▲「黑豹」查德維克博斯曼聽到《黑豹》奧斯卡最佳影片落敗表情。（圖／翻攝自推特）



而拿下最佳影片的《幸福綠皮書》卻引發巨大爭議，先是爆出宣布得獎當下導演史派克李（Spike Lee）不爽走人，而留在座位的《逃出絕命鎮》導演喬登皮爾（Jordan Peele）拒絕鼓掌，主要原因來自劇情內容沒有完全符合事實，飽受黑人鋼琴家「唐薛利博士」本尊家人批評「充滿謊言的電影」且並未求證家屬，而製片兼編劇是男主角「大嘴東尼」本尊的兒子尼可瓦雷隆加（Nick Vallelonga），多數觀點來自東尼的口中，並未遵照唐薛利的真實生活。

▲《幸福綠皮書》劇照。（圖／Catchplay提供）



對此，製片尼可瓦雷隆加向《綜藝報》表示：「這對我來說是不幸的，我不想以任何方式傷害薛利家族，他們認識之後仍然是朋友，裡面很多內容他的家人也沒經歷過，只因為電影沒有提到他們而讓他們受傷。但我必須老實說，唐薛利他自己告訴我『不要跟別人說』，他想要保護自己的隱私，並且只允許我談論關於這趟旅程的故事，雖然他的家人沒有在這趟旅程，不過這些故事來自於他的口中，他告訴我：『沒有任何人知道，只有你爸還有我告訴你。』他授權我可以說什麼，不可以說什麼，所以我當然沒有聯絡他的家人，很困難，因為我已經答應了博士，不能背守諾言。」