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長得一副酒鬼樣卻滴酒不沾！李聖旻「怕沒朋友」只能這麼做

Steve Chung 鍾樂偉 Steve Chung 鍾樂偉

現職中大全球研究課程助理講師，並為韓國翰林大學言論情報學系博士候選人，..

文／鍾樂偉

韓國人無酒不歡，有任何喝酒的場合或機會出現，不分晝夜，他們一定會好好享受酒精帶來的興奮感與歡愉。既然韓國猶如一個以酒精釀製而成的國度，如果你因為種種個人原因而不能喝酒，拒絕與朋友對酌談歡，後果將會是不堪設想。

▲韓劇中喝燒酒畫面。（圖／愛奇藝提供）

▲韓劇中經常出現喝酒聚餐畫面。（圖／翻攝自愛奇藝）

因為韓國男人喜歡在喝酒場合跟朋友聚會聊天，他們相信能藉酒精的作用，放鬆自己、暢所欲言。但如果不能喝酒，公司上司、下屬，甚至朋友，都不會再找你聯誼。缺乏了這些機會，社會氛圍也會視你為「不善於交際」，居心不良的，更會把你看成特別傲慢，有心遠離社交圈子，從此不會再在公在私上，給予你任何人情之便。

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▲長得一副酒鬼卻滴酒不沾！李聖旻「怕沒朋友」只能這麼做。（圖／翻攝自YouTube／tvN）

▲李聖旻透露他其實根本無法喝酒。（圖／翻攝自YouTube／tvN）

日前在tvN的綜藝節目《人生酒館》中，觀眾才得知，原來曾經在劇集《未生》飾演吳科長的男藝人李聖旻，雖然劇中他演繹一位視酒精如生命一樣重要的科長，但現實環境下卻因為身體不能自行代謝酒精，只能決定滴酒不沾。但正因為他不能喝酒，正如他在節目中所說，前後輩或朋友，都不會主動跟他聯誼，影響了自己的社交。

▲長得一副酒鬼卻滴酒不沾！李聖旻「怕沒朋友」只能這麼做。（圖／翻攝自YouTube／tvN）

▲演出《未生》的金希沅，長得一副酒鬼樣卻滴酒不沾。（圖／翻攝自YouTube／tvN）

但想不到的是，著重朋友交情的李聖旻，雖不能喝酒，但為了跟朋友有共同社交機會，他都會主動參加例如到卡拉OK唱歌盡興的活動，甚至是活動後隔日早上，他還會陪朋友一起去餐廳喝「醒酒湯」。

如李聖旻一樣滴酒不沾的韓國男藝人，其實也有不少。曾經同樣在劇集《未生》飾演朴科長的韓國甘草演員金希沅，最近在《今天的偵探》、《你也是人類嗎》擁有精彩演出，並在KBS年度演技大賞中勇奪「男配角獎」的另一位資深演員金元海，原來都是從不喝酒的韓國男藝人。

▲長得一副酒鬼卻滴酒不沾！李聖旻「怕沒朋友」只能這麼做。（圖／翻攝自YouTube／tvN）

▲韓劇綠葉演員金元海（左）也是無法喝酒的人。（圖／翻攝自YouTube／tvN）

反差的是，他們擁有一副看起來很能喝的外貌，再加上他們對如何詮釋一位醉漢的模樣，不斷用心地去學習了解醉酒後的表情狀態，所以往往在劇中看到他們喝得不省人事時，都會誤以為他們只是演活自己日常生活的原來模樣，誰不知這全都發揮自他們的演技，真的叫觀眾佩服之極。

▼李聖旻上《人生酒館》談到滴酒不沾。（影片來源：YouTube tvN）

本文由鍾樂偉【不喝酒，卻能演出醉酒效果的韓國男藝人】授權提供

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李聖旻, 金希沅, 未生, 人生酒館, 日韓風

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