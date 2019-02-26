祈錦鈅被讚「撞臉周子瑜」：不做比較！　怕粉絲氣消費偶像

▲祈錦鈅被網友稱像周子瑜 。（圖／記者湯興漢攝、固力狗娛樂）

記者盧薇淩／台北報導

網紅祈錦鈅擁有G奶火辣身材，某些角度神似TWICE成員周子瑜，在PTT表特版上有「G奶子瑜」的封號，更擁有一群死忠粉絲。近期她推出新單曲《比心小幸福》，大跳萌系舞蹈，26日記者會上提及撞臉周子瑜，她說：「她是世界外貌排行榜前幾名，我感謝有這殊榮，但她的粉絲應該不希望自己偶像有被消費的感覺。」

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▲祈錦鈅推出新單曲。（圖／記者湯興漢攝）

某個角度神似周子瑜，祈錦鈅在網路已小有名氣，但被問及撞臉周子瑜，她說周子瑜外貌是在世界排名，被說像她是殊榮，但話中似乎不想再被稱「G奶周子瑜」，「她的粉絲應該不希望自己偶像被消費，所以不做任何比較。」而她也自認和對方不像，誇周子瑜身材好、高挑，是女生也會喜歡的類型。

▲祈錦鈅怕被周子瑜粉絲說在消費。（圖／固力狗娛樂）

今年23歲，祈錦鈅在網路上擁有40幾萬粉絲，外貌美、身材姣好，笑說鮮少收到告白訊息，更沒有騷擾照片，「我的粉絲都蠻怪的」。單身1年多的她交過3個男友，前任因她決定忙工作而分手，「就是投入發片，雙方都還不成熟。」難過時看著家裡愛撒嬌的貓、狗療傷，「難過想一想就睡覺，起床就沒事了。」現在則不急投入戀愛，公司沒有禁愛令，理想型是一定要孝順，對於外表沒特別標準，「但我不喜歡中央空調，對每個人都很好的人，喜歡酷酷的但只對我好的人。」