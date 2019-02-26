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陳喬恩下戲頭一低「猛嗑泡麵」　放話：不再節食了！

記者李欣容／台北報導

陳喬恩在《獨孤皇后》中被封為「吃貨女王」，她在拍攝過程中從頭吃到尾，完全不擔心發胖，直言：「你們要給現代女性樹立一種正確的觀念，不要再節食了，該吃就吃！」

▲▼ 陳喬恩拍戲猛吃 。（圖／愛奇藝提供、翻攝自陳喬恩微博）

▲▼陳喬恩拍戲猛吃。（圖／愛奇藝提供）

▲▼ 陳喬恩拍戲猛吃 。（圖／愛奇藝提供、翻攝自陳喬恩微博）

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陳喬恩無論是對戲空檔、補妝、棚內還是外景，從各式零食、煮玉米、炸物、滷味、外賣到整根小黃瓜都照吃不誤，話雖如此，她依舊姣好的身形格外令人羨慕。

▲▼ 陳喬恩拍戲猛吃 。（圖／愛奇藝提供、翻攝自陳喬恩微博）

▲陳喬恩在拍戲現場吃得滿嘴都是食物。（圖／愛奇藝提供）

該劇日前釋出陳曉與劇中弟弟們的漏網花絮，不小心透露他的真心話，原台詞陳曉應該義正嚴詞地說出：「你大哥豈是那種貪戀美色之人。」下一秒卻突然自爆：「其實我是。」突如其來的發言，讓所有人瞬間愣住。

▲▼ 陳喬恩拍戲猛吃 。（圖／愛奇藝提供、翻攝自陳喬恩微博）

▲陳曉劇中努力追求陳喬恩。（圖／愛奇藝提供）

《獨孤皇后》劇中前10集陳曉苦追陳喬恩，被發好人卡近10次終於追妻成功，執著程度被粉絲笑稱是「癡漢」，而陳曉過往演出的角色，同樣都有著「癡情」的一面。

▲▼ 陳喬恩拍戲猛吃 。（圖／愛奇藝提供、翻攝自陳喬恩微博）

▲陳曉有「痴漢專業戶」稱號。（圖／愛奇藝提供）

不論是《陸貞傳奇》裡的長廣王高湛或是《那年花開月正圓》中對孫儷一往情深的沈星移，都讓他圈粉無數，「癡情漢專門戶」當之無愧。《獨孤皇后》每週一至四晚間8點於愛奇藝台灣站獨家播出。

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陳喬恩, 陳曉, 獨孤皇后

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