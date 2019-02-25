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玖壹壹春風大讚：台中人熱情　搭公車向阿婆借錢「一句話」借到了

記者林彥君／台北報導

「本土天團」玖壹壹在今（25日）播出的《RUN新聞》中帶大家體驗「玖壹壹在台中的故事」，延續上周的遊戲，玖壹壹和主持人KID和熊熊5人中，要有2人要搭公車前往第二市場，上一輪才抽中騎車的春風，這回又抽中，讓他大喊重來，仍躲不過猜輸命運，最後KID和春風搭公車前往。

▲▼玖壹壹。（圖／ETtoday）

▲玖壹壹春風和KID搭公車。（圖／ETtoday）

春風和KID光是找BRT站牌就花了好一番功夫，春風說等等下車時，可以向司機先生說：「蘇雞哇杯落掐。」讓KID大笑說，現在哪有人還會這樣說，春風一上車就提醒KID要讓位給需要的人，展現暖男風範。

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▲▼玖壹壹。（圖／ETtoday）

▲玖壹壹春風和KID。（圖／ETtoday）

春風大讚當地人熱情，在車上搞笑向阿婆說「借100元。」阿婆二話不說答應，一連問了其他人，KID驚訝說，我們這樣借就有1200元，春風笑說：「台中人真的很熱情，我出門都不帶錢。」不過一旁的小妹妹不願借錢，讓春風當場尷尬，不過馬上機會教育，「這樣觀念才對，不能隨便借陌生人錢。」

▲▼玖壹壹。（圖／ETtoday）

▲玖壹壹春風和KID搞笑和路人借錢。（圖／ETtoday）

一群人抵達第二市場後大啖魯肉飯，還去夾娃娃，讓粉絲看到玖壹壹私下的一面。之後遊戲將前往玖壹壹的經紀公司混血兒娛樂，一進公司就看到草屯囝仔在公司留守，玖壹壹大方公開攝影棚和更衣間，牆上也掛滿公益獎狀，洋蔥笑說：「這沒有要讓大家拍，不要拍，不要拍。」

▲▼玖壹壹。（圖／ETtoday）

▲玖壹壹到第二市場吃美食。（圖／ETtoday）

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