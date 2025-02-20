汪小菲直奔信義區豪宅「外面又下雨」！　來台開戰S媽低調不發聲

記者孟育民／台北報導

大S（徐熙媛）春節赴日旅遊期間，2日因患流感併發肺炎猝逝，享年48歲。汪小菲時隔9日再度返回台灣，今（20日）傍晚和現任妻子馬筱梅（Mandy）現身桃園機場，全程不發一語，夫妻倆下飛機後便一路驅車回到月租34萬的信義區豪宅，之後就未在出門，巧合的是汪到家後外面一樣飄起雨，不知是否還會上演淋雨漫步的橋段。

▲▼汪小菲下飛機後返回信義區豪宅。（圖／讀者提供）

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對比前一次抵台時的極度悲傷、哭腫雙眼，還對著記者請託「拜託多寫一點她（大S）的好話」，事後淋雨又跪地，這次汪小菲相當低調，全程緊牽妻子馬筱梅，面對記者的此次來台計畫的詢問，選擇不發一語，便迅速上車離開，僅向在場媒體微微點頭致意。

▲▼汪小菲和現任老婆抵台畫面。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

事實上，汪小菲和大S離婚官司還在進行，先前遭週刊爆出，汪小菲還欠大S生前住所「台北信義」豪宅房貸加上借款，估計仍有2.5億元未清償。汪小菲此次來台也是要處理家務事以及官司，記者求證汪身邊友人，也證實此事。

另外，大S生前留下的遺產粗估就破6億。根據《民法》，大S過世後兩個孩子能繼承三分之二的遺產，而他們法定代理人正是生父汪小菲，意味著汪小菲實際上恐能掌握大S部份遺產。S媽日前發聲喊話：「不信正義換不回，我要上戰場、給我加油吧！」疑似將開戰汪家人，如今看來藏不少玄機，汪小菲這次來台，勢必又會掀起一場腥風血雨。

