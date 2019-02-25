5566被酸過氣…孫協志「千字霸氣回擊」　曝演唱會背後意義！

記者許皓婷／綜合報導

天團「5566」23日再度合體回歸，在台北小巨蛋開唱，不但門票秒殺，更勾起許多歌迷的經典回憶。但外界質疑聲浪不斷，不但演唱會不被看好，更狂被酸過氣，孫協志25日也在FB寫下千字文，吐露心聲。

▲5566小巨蛋演唱會完美落幕。（圖／翻攝自Facebook／孫協志）



請繼續往下閱讀...

隨著23日的演唱會圓滿落幕，孫協志25日也在FB有感而發，「我和我的兄弟們，再度的完成了一場只有我們可以做得到，也只有我們才可以超越我們的一場演出。」並表示這場演唱會不是為了要證明什麼，只是在完成一個非常重要的回憶、經典和人生紀錄，他更直言：「有沒有用心、有沒有誠意，相信只要有來現場的朋友都可以感受的到。」

▲5566演唱會大獲好評。（圖／翻攝自Facebook／孫協志）



而5566出道至今17年，曾稱霸台灣演藝圈，更是不少粉絲心中的經典天團，如今後輩如雨後春筍般冒出，針對外界質疑過氣，他感慨地表示雖然一開始不被看好，甚至還有人覺得「喜歡56是小朋友才會做的事」，但他選擇將負面聲浪轉化成正能量，「這些都是我們不斷前進的動力」。

▲5566是不少粉絲心中的經典回憶。（圖／翻攝自Facebook／孫協志）



孫協志最後也寫下：「初心不變，重返榮耀，56不能亡！」並感謝所有支持56的粉絲，「沒有你們的呼喚，就不會有這一場難忘的演唱會，有你們一路以來的支持，當天晚上才能一起完成這場難忘的回憶！」而當晚全場座無虛席，他也感性地說：「如同我在台上所說的，有你們真好！」並表示未來如果還有機會，希望能再一起努力，不斷的創造新記錄。

▲孫協志FB全文。（圖／翻攝自Facebook／孫協志）