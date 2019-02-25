台灣圍棋女神黑嘉嘉又贏了！　日本奪季軍「200萬獎金」

記者關韶文／台北報導

2019第二屆「扇興杯世界女子圍棋最強戰」二月20日到24日，在日本棋院東京本院開賽，職業七段「圍棋女神」黑嘉嘉經過四天的激戰，一路過關斬將搶進世界前四強，沉著應戰最後拿下世界女子圍棋比賽季軍，黑嘉嘉靈動有神的明眸，下棋時專注沈靜的模樣，被日本圍棋界盛讚為「千年僅一人的美女棋士。」

「扇興杯世界女子圍棋最強戰」比賽4天，黑嘉嘉每一天平均要花5到6個小時下棋，每天為了能夠以最佳的精神狀態應戰，黑嘉嘉說，「我一大早就必須起床，為了讓自己不要因為吃飽引起昏沈，早上幾乎沒吃早餐就去比賽：比賽進行中不能中斷棋局，所以自然無法進食。因此每天從早上起床到棋局結束，接著與對手一起檢討剛剛的棋局並做賽後訪問，通常必須等到下午5點以後才能吃飯，每天將近10小時的空腹，對精神和體力都是很大的考驗。」

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▲▼黑嘉嘉在日本奪下季軍。（圖／種子音樂提供）

為了不因飢餓感令自己分心，同時避免因為空腹導致精神不濟，黑嘉嘉因應這個賽制時間，每天隨身攜帶「薄荷棒」幫助自己提神，尤其下棋時需要絕對的專注，在下棋過程中對她而言飢餓感似乎是不存在的。2月24日比賽結束後，黑嘉嘉的姐姐特地飛到日本與她會合，她十分開心在第一時間和姐姐分享得獎的喜訊，姐姐很引她為榮，直誇黑嘉嘉，「妳好棒喔！」。

在日本經過連續五天的賽事，黑嘉嘉終於能夠真正放鬆，開心與姊姊一起共進晚餐，向來就喜歡逛日本藥妝店的她，果不其然在賽後第一件想做的事就是去日本藥妝店報到，少女心十足的黑嘉嘉想要買一些美妝小物，大啖日式唐揚炸雞、薯條、義大利麵來犒賞自己的五臟廟。而這次比賽得到的季軍獎金日幣200萬元（大約新台幣55萬元），生性節儉的她打算把一半獎金拿來當成旅遊基金，和爸爸、姐姐在日本好好旅遊，剩下的一半獎金將會存起來。