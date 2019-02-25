ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

高大成談靈異事件⋯攝影棚燈光忽滅　謝震武嚇傻猛抓頭皮

記者林彥君／台北報導

法醫高大成日前上高點綜合台《震震有詞》分享難忘的靈異破案經驗，高大成描述破案過程時，攝影棚內燈光忽然一滅，讓主持人謝震武頭皮發麻狂抓頭，現場所有來賓也大呼起雞皮疙瘩。

高大成在民國78年承辦一例先生毒死太太，欲詐領高額保險金案例，受害者的丈夫是一名律師，將吃水餃噎死的太太送至醫院，請醫院開立意外死亡的證明，「意外死亡必須經過法醫解剖確認後才能開立，但這位先生非常堅持不解剖且激動要我趕快開證明。」

▲▼震震有詞。（圖／高點提供）

▲高大成（右3）日前上震震有詞。（圖／高點提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼震震有詞。（圖／高點提供）高大成當時剛當上法醫，覺得這位先生的態度非常奇怪，決定返家隔日再處理，「當時是7月非常炎熱，家中沒有裝冷氣卻有一股寒氣，原以為是冰箱門沒關，起身查看，身體卻無法動彈。」突然聽到鐵門被打開的聲音，看到有人走進房間直接壓在高大成身上與他面對面，「對方的長相非常清楚，是位講著國語的大嬸，對我說有事找我。」之後對方就消失不見。

隔天高大成接到檢察官電話詢問針對這位噎死的死者，死亡證明如何開立，高大成抽出案件資料，發現第一頁就是前一晚壓在他身上的死者照片，當下讓他更確認案情不單純，堅持解剖進而確認竟然是先生下藥毒死太太，意圖詐領上千萬保險金。最後這位先生被判處無期徒刑。

▲▼震震有詞。（圖／高點提供）

▲《震震有詞》主持人謝震武。（圖／高點提供）

謝震武聽完整個案件，認為如果這位先生是學法律的，當年他一定還沒學得透徹，由於本案是噎死造成死亡，保險公司不見得會以意外死亡做理賠，保險理賠所謂的意外死亡是指以外力造成，若是以自身反胃噎死，可能就不在理賠範圍之內，這類訴訟案件直到近幾年都經常可見。

錄影當下，正當主持人謝震武、資深媒體人王瑞德、法醫高大成等人討論得十分熱烈時，棚內燈光忽然有一盞熄滅，讓謝震武覺得不可思議，「其實打官司過程當中，最常聽到一句就是『證據到哪裡就辦到哪裡』，但是證據如何浮現，這過程很多時候是無法用科學解釋的。」本集於週二晚上10點播出。

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

推薦閱讀

孫安佐脫魯！新對象「撞臉子瑜」超萌真面目曝光　羞到臉爆紅：她是我的菜

是真的！金鍾國甜喊宋智孝：老婆～　《RM》工作人員嚇傻

公婆用手狂彈兒子小GG！新手媽崩潰阻止　婆婆「恐怖回答」讓她發毛

王心凌出道16年宣布「好消息」！　長文吐心聲…網狂喜：終於等到

吳謹言爆秘戀《延禧攻略》鮮肉男神！　峇里島海邊約會被捕獲

「我姊已經上吊死了」善心反被缺錢民眾私訊圍攻　郁方遭死逼借錢

韋汝生1子9年等不到名分！　豪門舊愛一句話點破「兩人關係」

奧斯卡完整得獎名單／《幸福綠皮書》最佳影片　男主角雷米馬利克

唐綺陽運勢／魔羯「翻轉人生重大事件」　2星座人紅桃花旺

打遊戲認識「大咖韓星」　約出來吃飯⋯竟是SJ希澈、李洪基

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫安佐脫魯！新對象「撞臉子瑜」超萌真面目曝光　羞到臉爆紅：她是我的菜

是真的！金鍾國甜喊宋智孝：老婆～　《RM》工作人員嚇傻

公婆用手狂彈兒子小GG！新手媽崩潰阻止　婆婆「恐怖回答」讓她發毛

王心凌出道16年宣布「好消息」！　長文吐心聲…網狂喜：終於等到

吳謹言爆秘戀《延禧攻略》鮮肉男神！　峇里島海邊約會被捕獲

「我姊已經上吊死了」善心反被缺錢民眾私訊圍攻　郁方遭死逼借錢

韋汝生1子9年等不到名分！　豪門舊愛一句話點破「兩人關係」

奧斯卡完整得獎名單／《幸福綠皮書》最佳影片　男主角雷米馬利克

唐綺陽運勢／魔羯「翻轉人生重大事件」　2星座人紅桃花旺

打遊戲認識「大咖韓星」　約出來吃飯⋯竟是SJ希澈、李洪基

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 蕭敬騰撞鬼「飯店整面牆血紅色」　狂搬家具堵門..經紀人一看秒懂
  2. 親了！李鍾碩「嘴巴微張甜吻」李奈映　粉絲尖叫：想咬下去嗎
  3. 台灣圍棋女神黑嘉嘉又贏了！　日本奪季軍「200萬獎金」
  4. 慢慢說利得彙「肋骨斷2根」　8年男友安慰：看起來比較瘦！
  5. 奧斯卡5大陰謀論／最佳影片得主打臉他、拿4獎開刀藏心機黑幕
  6. Ashly第一次睡尼克家「見紅」！　床照流出…她傻眼：這人很陰險
  7. 朴志訓登台倒數！工整字跡親筆信送台粉 　見面會MC是她
  8. 高大成談靈異事件⋯攝影棚燈光忽滅　謝震武嚇傻猛抓頭皮
  9. 白安新巡演「等了4年」　緊張喊：這不是我一人的演唱！
  10. 最真實的玖壹壹！RUN新聞台中特企野生春風搭公車~

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366