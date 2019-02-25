高大成談靈異事件⋯攝影棚燈光忽滅　謝震武嚇傻猛抓頭皮

記者林彥君／台北報導

法醫高大成日前上高點綜合台《震震有詞》分享難忘的靈異破案經驗，高大成描述破案過程時，攝影棚內燈光忽然一滅，讓主持人謝震武頭皮發麻狂抓頭，現場所有來賓也大呼起雞皮疙瘩。

高大成在民國78年承辦一例先生毒死太太，欲詐領高額保險金案例，受害者的丈夫是一名律師，將吃水餃噎死的太太送至醫院，請醫院開立意外死亡的證明，「意外死亡必須經過法醫解剖確認後才能開立，但這位先生非常堅持不解剖且激動要我趕快開證明。」

▲高大成（右3）日前上震震有詞。（圖／高點提供）

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高大成當時剛當上法醫，覺得這位先生的態度非常奇怪，決定返家隔日再處理，「當時是7月非常炎熱，家中沒有裝冷氣卻有一股寒氣，原以為是冰箱門沒關，起身查看，身體卻無法動彈。」突然聽到鐵門被打開的聲音，看到有人走進房間直接壓在高大成身上與他面對面，「對方的長相非常清楚，是位講著國語的大嬸，對我說有事找我。」之後對方就消失不見。

隔天高大成接到檢察官電話詢問針對這位噎死的死者，死亡證明如何開立，高大成抽出案件資料，發現第一頁就是前一晚壓在他身上的死者照片，當下讓他更確認案情不單純，堅持解剖進而確認竟然是先生下藥毒死太太，意圖詐領上千萬保險金。最後這位先生被判處無期徒刑。

▲《震震有詞》主持人謝震武。（圖／高點提供）

謝震武聽完整個案件，認為如果這位先生是學法律的，當年他一定還沒學得透徹，由於本案是噎死造成死亡，保險公司不見得會以意外死亡做理賠，保險理賠所謂的意外死亡是指以外力造成，若是以自身反胃噎死，可能就不在理賠範圍之內，這類訴訟案件直到近幾年都經常可見。

錄影當下，正當主持人謝震武、資深媒體人王瑞德、法醫高大成等人討論得十分熱烈時，棚內燈光忽然有一盞熄滅，讓謝震武覺得不可思議，「其實打官司過程當中，最常聽到一句就是『證據到哪裡就辦到哪裡』，但是證據如何浮現，這過程很多時候是無法用科學解釋的。」本集於週二晚上10點播出。