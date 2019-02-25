奧斯卡／驚奇隊長「高衩開到腿根」還是輸給73歲的她！　紅毯5美出爐

記者潘慧中／綜合報導

第91屆奧斯卡於台灣時間25日舉行，眾女星在紅毯爭奇鬥豔，展現最完美的一面，而今年難得跳脫「黑白灰」等安全牌，女演員們嘗試紫色、芭比粉色，顛覆觀眾的視覺感受，根據網友意見，《ETtoday星光雲》以下將整理出紅毯5美。

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莎莉賽隆（Charlize Theron）以真實髮色「深咖色」亮相，髮型修剪成耳下3公分，露出單邊珠寶耳環和項鍊，俐落又不失女人味，向來「衣」Q很高的她，今年以淺藍色立領長禮服亮相，正面乍看包緊緊，轉身一看背後卻藏有小心機，雪白裸背抓住眾人目光。

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▲▼莎莉賽隆。（圖／CFP）



《驚奇隊長》布麗拉森（Brie Larson）頂著及肩短髮亮相，銀色貼身禮服突顯前凸後翹的好身材，立領挖肩剪裁小露性感，目光往下看，左腿側邊高衩開到大腿根部，展現穠纖合度的腿部線條，非常符合她的自信風采。

▲▼《驚奇隊長》布麗拉森。（圖／CFP）



73歲的海倫米蘭（Helen Mirren）的穿搭品味同樣備受肯定，她今年穿上鮮少女藝人敢嘗試的芭比粉色禮服現身，和她的招牌銀白髮色相得益彰，更加突顯優雅氣質，手拿同色系小包、搭配簡約珠寶項鍊和手環，讓人不留下深刻印象都難。

▲▼海倫米蘭。（圖／CFP）



《波希米亞狂想曲》女主角露西波頓（Lucy Boynton）和男主角雷米馬利克（Rami Malek）甜蜜亮相，頂著復古金色短髮現身，身穿一襲黑色滾邊的紫色緞面禮服，相當映襯她的雪白肌膚，一字領設計露出漂亮的肩頸線條。

▲▼露西波頓。（圖／CFP）



《冰與火之歌：權力遊戲》「龍母」艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）是許多人心目中的性感女神，她今年以中分短髮現身，身穿淺紫色曳地禮服，胸前的不規則剪裁彰顯小巧思，腰際抓皺設計十分特別，展現甜美笑容融化一票網友。

▲▼「龍母」艾蜜莉亞克拉克。（圖／CFP）



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