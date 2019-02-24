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韓人妻推薦！跟著《Coffee Friends》去濟州島採橘子

太咪瘋韓國 太咪

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁..

文／太咪

想到濟州島就是橘子！最近羅PD的新綜藝《Coffee Friends》也是選在濟州島的橘子農場拍攝，吸引不少觀眾想去一探究竟。我上次去濟州島時，也有去當地農場採橘子，一些版友請我介紹一下我去採橘的農場，但剛好卡到過年有點忙，就遲遲還沒介紹...今天來寫給你們囉!!!!!!!

我去的農場是我們自己上網找的，其實濟州島的柑橘農場非～常～多，隨便上網找都可以找到5678個，但因為滿多農場的交通都不太方便，離市區太遠、或是在比較靠山區的地方，我覺得對不能租車開的觀光客來說還滿麻煩的><我們因為打算採完之後就準備搭機回首爾，所以找的農場就比較靠市區，想說對大家來說或許也會方便一些些~~~~

先給大家看一下這邊的環境

請繼續往下閱讀...

▲濟州島採橘子。（圖／太咪提供）

農場名字是제주송정농원

手機號碼是010-6358-2381

地址：제주 제주시 영평동 2470-5（從機場或市區搭公車都可以到，距機場9km而已，朋友們一起搭計程車分攤車資也OK喔）

他的官網在這兒 : https://orangeboy.modoo.at/

像橘子有分很多種類，最一開始可供採摘的是戶外農場的橘子（노지감귤체험），去年秋天是10底開始，直到採摘完畢，一人是10000韓幣，可摘2kg+無限試吃，七歲以下免費。11月開始的是室內哉培的小橘子（하우스감귤체험），一人是10000韓幣，可摘2kg+無限試吃，七歲以下也免費。

▲濟州島採橘子。（圖／太咪提供）

我們這次去的是1~3月給採摘的天惠香&漢拿峰橘兩種（천혜향&한라봉체험），因為這兩款更高級、更好吃，價格也比較貴，不是用人頭來算，而是單用公斤數來算的，3kg是30000韓幣，不能試吃....XDDDD

摘的時候老闆有跟我們說，如果摘回來不到3kg，就會再送一顆，但我們幾乎剛好3kg，最後還是送一顆啦！然後在IG上有分享他們的店的話，另外送一袋小橘子，小橘子超甜、超好吃~~!!!!!

▲濟州島採橘子。（圖／太咪提供）

天惠香&漢拿峰橘的差別是什麼呢？漢拿峰是蜜柑跟韓國橙混的，尖端像濟州島第一高峰「漢拿山」所以叫這個名字。皮比較厚，也比較粗，我覺得比天惠香酸。

天惠香是蜜柑加上西洋橙混的，皮較薄，也比較平滑，我覺得他聞起來比較香，吃起來比較合我口味。另外還有紅色香啦、黃金香好多種，像黃金香就是天惠香混漢拿峰的品種（是否很複雜XDDDD）我們平常冬天會上網訂天惠香回家吃，收到時把一些壓到的拿出來先吃掉的話，其實可以放滿久的，想到就剝一顆來吃，超過癮～

天惠香&漢拿峰這兩種挑選的方式很簡單，老闆說要盡量選擇上方較凸的。

▲濟州島採橘子。（圖／太咪提供）

上面這照片是漢拿峰，可以看出他的皮比較粗糙一些，下面這張是天惠香，皮比較平滑喔。

▲濟州島採橘子。（圖／太咪提供）

老闆說一般甜度10度以上就很甜，他們這邊是14度的，我是沒有跟別的比較所以不知道，但放置後真的很好吃！我們有朋友經營過漢拿峰農場，他說，這種摘下來以後要在室溫下放個七天，才會讓過酸的酸味淡掉，留下香甜的柑橘味，我們也有乖乖在室溫下放一星期，真的比剛摘下來好吃一百倍～！

這就是他們室內區的樣子。

▲濟州島採橘子。（圖／太咪提供）

老闆說，在摘的時候，注意不要摘太下面的，要摘中間or上方的，這樣才會比較甜。摘法是先把他剪下來後，再把蒂頭那邊多出來的部份剪掉喔。大家就記得，摘的時候不要彎腰去摘，大概就是摘自己站著看到的地方，應該就差不多了吧！

▲濟州島採橘子。（圖／太咪提供）

摘的時候也可以順便拍拍照、玩樂一下～

▲濟州島採橘子。（圖／太咪提供）

不然3kg大概只有12顆上下，一下就摘完啦！在裡面又摘又拍又玩又聞，好不開心呀！只要摘到差不多碰到上面的手把，就是3kg左右的重量囉～

▲濟州島採橘子。（圖／太咪提供）

看看～我們的是不是還滿準的！？

▲濟州島採橘子。（圖／太咪提供）

黃澄澄的好漂亮！！

▲濟州島採橘子。（圖／太咪提供）

最後還可以到外面隨便拍照，有很多小拍照區可以拍。當然，因為是農場，也沒有那種超精緻或超美的地方可拍，但真的很自然、很漂亮唷～

▲濟州島採橘子。（圖／太咪提供）

如果有去濟州島想體驗看看的，我會建議你們可以旅程第一天去，這樣可以放在飯店，平常回到飯店就可以剝來吃了，哈哈哈哈～這建議是不是很棒！這間是我自己找的農場，沒去過別間無從比較，就給大家參考看看囉^^～

（以上圖片皆由太咪提供，請勿隨意翻拍以免侵權。）

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁到韓國，10多年來往返韓國─臺灣的次數已數不清，透過這15年來對韓國的喜愛與認識，要來分享這個國家在我眼中的一切給大家。看更多請到粉絲團【太咪瘋韓國】

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關鍵字

濟州島, Coffee Friends, 日韓風

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