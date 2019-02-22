2月陸劇渣男奪天下！　《東宮》忘川虐到心肝痛…這5部開播追定啦

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《皓鑭傳》、《小女花不棄》等大戲在1月掀起追劇熱潮，更殺出甜寵劇《奈何BOSS要娶我》意外黑馬，讓觀眾一開年就甜心大發。緊接著2月陸劇畫風一變，包括陳喬恩《獨孤皇后》、新版《倚天屠龍記》、張藝興的《黃金瞳》，以及未演先轟動虐戀劇《東宮》，以下5部新戲開播日終於定檔！

※獨孤皇后／開播日：2月11日／50集

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▲陳喬恩《獨孤皇后》扮演歷史上有名妒婦。（圖／翻攝自微博）

《獨孤皇后》由陳喬恩搭檔陳曉主演，故事參考隋文帝的唯一皇后。她扮演身懷家仇的「獨孤伽羅」，邂逅陳曉扮演的「楊堅」，兩人攜手共患難，終於成為隋朝開國帝后，由於隋文帝一生不納妻妾，僅和皇后育有5子5女，也是古代帝王中少見的，獨孤皇后更在歷史上留下「妒婦」的稱號，同時也是深具謀略的女性，是近年大女主角劇熱潮的其中一個大作，該劇也在台灣愛奇藝同步播出，每週一到週四晚間20:00更新。

▲《獨孤皇后》預告。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

※我的奇妙男友2之戀戀不忘／開播日：2月14日／38集

▲《我的奇妙男友2》角色大換血。（圖／翻攝自微博）

《我的奇妙男友》2016年是轟動一時的網路劇，當時由吳倩搭檔韓星金泰煥，描述二線女明星和擁有超能力的男子之間的愛情。續集《戀戀不忘》男主角幻成泰國男神Mike，女主角則是虞書欣，故事從女主角懷孕開始，男主角陷入基因突變捲入一連串風波，結合愛情和推理元素，且該劇也是2月新開播的陸劇中，唯一走甜寵路線的劇集。

▲《我的奇妙男友2之戀戀不忘》預告。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

※東宮／開播日：2月14日／52集

▲《東宮》虐戀等級超高，男主角挨罵渣男仍秒殺大批粉絲。（圖／翻攝自微博）

《東宮》改編自作家匪我思存的同名小說，作者更被封為言情界的「悲劇天后」，筆下皆是虐戀故事。該劇描述西州國九公主被要求和豊朝太子和親，為了逃婚結識豊朝五皇子李承鄞，在不知對方身分下相愛，卻沒想到引來滅族殺機，愛恨交織更雙雙跳下忘川，失憶後的兩人再度相遇，又再陷虐愛輪迴。該劇大膽起用新人陳星旭、彭小苒、魏千翔主演，故事被形容「虐到心肝痛」，而且男主角利用心愛之人奪位，又願為愛赴死，腹黑設定被書迷痛罵渣男，同時又深具魅力！開播後成為2月討論度最高的作品。電視劇同步台灣LINE TV播出，每天晚上更新1集，且大陸特地選在情人節首播，清明節播出大結局，讓網友直呼神巧合。

▲《東宮》預告。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

※黃金瞳／開播日：2月26日／56集

▲張藝興《黃金瞳》尋寶世界跑透透。（圖／翻攝自微博）

張藝興在《老九門》扮演深情二爺掀起高人氣，新戲《黃金瞳》改編自打眼的同名小說，並由作家南派三叔策劃，屬於都市冒險題材。他扮演典當行職員「莊睿」，在一次深夜遇劫後被刺傷眼睛，從此眼睛發生突變，故事有尋寶的考古設定，更遠赴俄羅斯等地取景等，擁有眾多媲美電影的歷險場面。

▲《黃金瞳》預告。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

※新版倚天屠龍記／開播日：2月27日／50集

▲《倚天屠龍記》張無忌被視為金庸筆下武功最強大的角色，感情上被虧渣男。（圖／翻攝自微博）

《倚天屠龍記》是「射鵰三部曲」的最後一部，新版則是第8次改編電視劇集，故事以元末明初為時代背景，大師金庸擅長結合史實和虛構劇情，書名以2大兵器倚天劍、屠龍刀為命名由來。故事描述正邪兩派相爭，張無忌在一連串奇遇中練成「九陽神功」、「乾坤大挪移」、「聖火令神功」等三大絕學，被視為金庸筆下武功最強大的角色，同時感情優柔寡斷，同時在郡主趙敏、峨嵋派周芷若、表妹兼未婚妻殷離，以及小昭之間都有曖昧揪葛，因此也被書迷形容「渣男」，小說發表至今58年，「張無忌最愛誰」仍是粉絲最愛解讀的話題。

▲新版《倚天屠龍記》預告。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）