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《艾蜜麗》完結倒數！林子閎瞞病情　鍾瑶爆淚喊心疼

記者李欣容／台北報導

林子閎在《艾蜜麗的五件事》中因得知血塊無法消散，故意和鍾瑶撕破臉，兩人後面幾場都是哭著演完，鍾瑶也對林子閎有了新的認識，「眼淚像水龍頭一樣，一秒就爆淚了，有驚艷到。」

▲▼鍾瑶哭戲拍到眼淚鼻涕齊發 。（圖／東森提供）

▲鍾瑶哭戲拍到眼淚鼻涕齊發。（圖／東森提供）

拍完「艾竇CP」分離的這場哭戲，鍾瑶跟林子閎兩人都對彼此有了全新的印象，鍾瑶說她跟林子閎私下互動不是搞笑就是很High，但這場戲混雜了非常多情緒，讓她花很大力氣詮釋，「林子閎當時立刻進入狀況，眼淚像水龍頭一樣，幾乎一秒就爆淚了，加上當時快殺青了，讓我很自然地跟著他哭，真的有要分開了、不捨的、心疼的感覺。」

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▲▼鍾瑶哭戲拍到眼淚鼻涕齊發 。（圖／東森提供）

▲鍾瑶、林子閎拍結局重新認識彼此。（圖／東森提供）

林子閎被誇獎，驚訝又害羞，難得認真一回，「我也是第一次聽到她講這麼真摯的話，反而讓我有點不好意思。」進入完結倒數，下周將播出最終回，劇中林子閎在得知自己腦中血塊無法消散後，為了鍾瑶的幸福，藉故與她分手，不堪打擊的鍾瑶因此倒在王家梁懷中痛哭失聲。

▲▼鍾瑶哭戲拍到眼淚鼻涕齊發 。（圖／東森提供）

▲▼鍾瑶和龍劭華情同父女。（圖／東森提供）

▲▼鍾瑶哭戲拍到眼淚鼻涕齊發 。（圖／東森提供）

除了感情線外，鍾瑶最終跟飾演父親的龍劭華解開多年的誤會，其中向父親下跪的戲，不段用力跪在石頭路上，連龍哥見狀都擔心。鍾瑶也透露這是最崩潰的一場戲，「龍哥教我很多東西，跟他對戲非常過癮，所以跟龍哥相擁痛哭，真的有他就是我爸爸的感覺。」龍劭華一聽立刻害羞大笑，直誇鍾瑶是個很認真的演員。

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鍾瑶, 林子閎, 臧芮軒, 王家梁, 艾蜜麗的五件事, 龍劭華

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