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《火箭人》預告來了！　史上首限制級歌舞片…小鮮肉裸上身躺人群中

記者傅家妤／綜合報導

英國男星泰隆艾格頓（Taron Egerton）演出《金牌特務》系列電影走紅，近來加入新電影《火箭人（Rocketman）》，出演英國同志傳奇歌手艾爾頓強（Elton John）的傳記故事，該片在21日晚間釋出最新預告，泰隆艾格頓在短短2分鐘半中，換了許多造型，從誇張的舞台裝、到閃亮的棒球裝，讓人看傻了眼。

▲▼《火箭人》。（圖／翻攝自YouTube／《火箭人》）

▲泰隆艾格頓在《火箭人》飾演艾爾頓強。（圖／翻攝自YouTube／《火箭人》）

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《火箭人》敘述英國國寶級歌手「強叔」艾爾頓強爵士的故事，看他如何從英國皇家音樂學院的奇才，變成了流行音樂界的天王、當今樂壇的傳奇人物！該預告片中幾乎概括他從未成名時，直到成名的心路歷程，「你必須抹滅原本的你，才能成為你心中想成為的那個自己！」聽完這句話，他隨即把自己的名字改掉，穿上各種誇張、閃亮的舞台裝，開始踏上演藝之路，打造屬於自己的個人風格。

▲▼《火箭人》。（圖／翻攝自YouTube／《火箭人》）

▲▼《火箭人》。（圖／翻攝自YouTube／《火箭人》）

▲▼《火箭人》。（圖／翻攝自YouTube／《火箭人》）

▲泰隆艾格頓在片中換了多套造型。（圖／翻攝自YouTube／《火箭人》）

泰隆艾格頓為了此片突破形象、尺度，為了更貼近艾爾頓強的形象，他不惜將頭髮也剃了，在片中一展歌喉，片中大多數的歌曲，都是由泰隆艾格頓自己配音演唱，爆發力十足。

▲▼《火箭人》。（圖／翻攝自YouTube／《火箭人》）

▲《火箭人》。（圖／翻攝自YouTube／《火箭人》）

艾爾頓強先前受訪時也大讚泰隆艾格頓非常有潛力，不僅演技精湛，連歌喉也非常好，「我從來沒有聽過任何一個人，唱我的歌唱得比泰隆還好。」泰隆的在片中重新演繹那些歌曲的方式，也完全符合了他的要求。

▲▼《火箭人》。（圖／翻攝自YouTube／《火箭人》）

▲泰隆艾格頓稱《火箭人》就是「全世界第一部限制級的歌舞片」。（圖／翻攝自YouTube／《火箭人》）

而泰隆艾格頓過去還說《火箭人》就是「全世界第一部限制級的歌舞片」，不過對於可以被選中飾演「艾爾頓強」，他也覺得非常興奮：「艾爾頓的歌在每個人的人生中都有著重要的定義，參與這部電影是我演藝生涯中最大的快樂。」

短腿法鬥各種抬94上不去　牠羨慕：你們怎麼都在上面

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