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百億大亨陪小三共度情人節！　結婚14年正宮「錢買不到惦記你的心」

▲周焯華摟前妻陳慧玲唱《愛我別走》，令小三Mandy爆氣落淚。（圖／取自陳慧玲臉書、CFP）

▲周焯華和正宮陳慧玲、小三Mandy享齊人之福。（圖／取自陳慧玲臉書、CFP）

記者陳芊秀／綜合報導

澳門賭場大亨周焯華（洗米華）擁有百億身價，2015年牽手小三辣模Mandy Lieu（劉碧麗）回家，令結婚14年的老婆陳慧玲心死喊離婚，不過夫妻沒有簽字，三角關係持續將近4年。他農曆春節和正宮、家人同在，情人節則被發現飛到英國和小三、孩子共度，正宮近日的發言引發外界關注。

據香港《壹週刊》報導，周焯華陪正宮陳慧玲和家人先到俄羅斯，接著轉往歐洲，再到馬爾地夫，緊接著情人節再飛英國倫敦，和Mandy共度。他被目擊現身香港機場時，行程滿檔導致整個人臉色發青相當疲累，同時也讓沉寂許久的三角關係，再度成為媒體焦點。

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▲陳慧玲近日發文，被聯想感慨婚姻。（圖／翻攝自IG／陳慧玲）

▲陳慧玲曾曬出馬爾地夫旅遊照。（圖／翻攝自IG／陳慧玲）

陳慧玲一度將IG設為不公開，最近則改成開放，元宵節這天發文：「這世上，錢能買得起真正的奢侈品，但無法買到一顆真正惦記你的心！」令外界聯想感慨婚姻，不少網友留言打氣「妳會遇到一個更好的自己」、「有錢跟沒錢都買不到。」她一度切心決定離婚，不過結婚十多年來深得周家人的心，被家人公認視唯一周太太，因此穩坐正宮地位。

▲陳慧玲近日發文，被聯想感慨婚姻。（圖／翻攝自IG／陳慧玲）

▲陳慧玲近日發文，被聯想感慨婚姻。（圖／翻攝自IG／陳慧玲）

▲陳慧玲近日發文，被聯想感慨婚姻。（圖／翻攝自IG／陳慧玲）

▲陳慧玲深受周家人力挺。（圖／翻攝自IG／陳慧玲）

【陳慧玲IG全文】

弄丟了，上百度也找不回來。
離開了，互聯網也聯繫不上！

世界這麼大，
有人對你好，是你的驕傲；
人心如此小，
有心裝著你，是你的自豪。

總有一個人把你看得很重，
失去什麼也不肯把你丟掉。
這世上，
錢能買得起真正的奢侈品，
但無法買到一顆真正惦記你的心！

祝節日快樂！

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關鍵字

周焯華, 洗米華, 陳慧玲, Heidi, Mandy Lieu, 劉碧麗

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