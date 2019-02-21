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Kevin老師改造！《聲林》許莉潔完妝後...網驚：根本愛黛兒

記者李欣容／台北報導

許莉潔在《聲林之王》拿下第三名成績，日前受邀參加Kevin老師美妝頻道，原來Kevin老師也是許莉潔粉絲，聽到她唱《不為誰而作的歌》淚崩，在改造過程中，發現許莉潔其實有尖下巴，最後將她改造成「小愛黛兒」，讓許莉潔開心不已。

▲▼ 許莉潔和凱文老師合作 。（圖／許莉潔提供）

▲許莉潔和Kevin老師合作。（圖／許莉潔提供）

許莉潔以前從不敢穿短褲出門，現在也不斷學著轉念，聽完蕭敬騰一席話後積極瘦了10公斤，也努力檢視自己的體脂肪、肌肉量等等，為了新作品的籌備，持續讓自己擁有好的體態。

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Kevin老師發現，許莉潔其實有很大的優勢，就是「尖下巴」，許莉潔一聽點頭如搗蒜，還說有次被同學用機車載，因為打盹下巴不斷戳到同學的背，讓對方大喊：「痛死了！」還問她下巴是花多少錢墊的。

▲▼ 許莉潔和凱文老師合作 。（圖／許莉潔提供）

▲▼Kevin老師將許莉潔改造成「小愛黛兒」。（圖／許莉潔提供）

Kevin老師回憶，自己小時候也是胖男孩，媽媽、姐姐也都是肉肉的女生，那段時間幾乎沒拍過照，所以他非常能感同身受，「胖的人再怎麼開朗，也都有自卑的一面。」直到後來瘦身成功，擁有自己的品牌，也都會替來賓準備大尺碼衣服，就是希望每位男孩、女孩都能有愛自己的權利。

▲▼ 許莉潔和凱文老師合作 。（圖／許莉潔提供）

這次的影片當中，Kevin老師將許莉潔改造成「小愛黛兒」，讓許莉潔受寵若驚，直喊：「都還沒發片就可以讓業界這麼厲害的Kevin老師化妝！」《Kevin想得美》將在2月21日晚上7時，於Kevin老師頻道播出。

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聲林之王, 許莉潔, Kevin老師

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