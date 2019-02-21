逐漸恢復了！謝和弦躁症病況更新　「帶憤怒表演不好」曝喜訊

記者盧薇淩／台北報導

歌手謝和弦（阿扣）新歌《酷》MV特地遠行英國倫敦拍攝，原就罹患躁症，農曆年期間傳出「情緒障礙症」發作通告全砍，所屬華納音樂21日曝光新病況，「現在他狀況穩定很多了，心情也調適得比較好，覺得自己若是一直帶著憤怒的表演也不好，應該要帶著正能量、給大家歡樂的感覺。另外他也謝謝大家的關心。」傳出逐漸康復的喜訊，也提到決定到倫敦拍攝前，阿扣的躁症就已稍微發作，但因所有事情已計畫好，決定還是如常出發，拍攝期間靠自己的意志力對抗，回台後馬上就醫。

▲謝和弦曝光最新病況 。（圖／華納提供）

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華納音樂表示，「阿扣因為生病的關係很辛苦，自己要跟自己的躁症對抗，情緒也總是處於亢奮狀態，讓他在時差的雙重影響下幾乎無法休息。」要跟情緒對抗，也要把工作做好很不容易，所以當時在英國就決定到時一回到台灣就要去看醫生住院，而華納也曝光近期病況，現在阿扣狀況穩定許多，心情也調適得比較好，覺得自己若是一直帶著憤怒的表演也不好，應該要帶著正能量、給大家歡樂的感覺。

提到《酷》MV拍攝過程，從未去過英國的阿扣，坦言對倫敦最初的印象是充滿優雅紳士以及拘謹的城市，殊不知倫敦充滿自由與兼容並蓄的文化，大大顛覆了他原來的刻板印象。自己尤其對當地叛逆的龐克文化充滿興趣，儘管因為面對時差又得一早就上工，他仍精神抖擻，更笑說：自己根本捨不得睡！」

▲謝和弦到倫敦拍MV。（圖／華納提供）



讓阿扣感到有點「水土不服」的是倫敦寒冷的氣溫，原本就怕冷的他，面對倫敦零下的氣溫，幾乎是舉雙手投降，為了禦寒各套了兩件發熱衣、發熱褲。然而敬業的他，也應拍攝需要，在只有-2度的倫敦街頭，赤裸上半身並只套上一件單薄的西裝外套上陣拍攝，儘管嘴上說不冷，但身體卻頻頻發抖，拍攝完隔天更「中標」，讓他鼻水不斷，好在出發前同事準備了感冒藥才讓他舒緩許多。此外，才幾天就吃膩西方食物，他也直呼想喝熱湯，過程中除了同行太太貼心幫他煮熱蔬菜湯讓他一解鄉愁，回台灣前也總算在China Town吃到了麻辣鍋，但還是懷念家鄉味，笑說：「回到家第一件事就是要去吃滷肉飯！」

▲▼謝和弦躁症已好轉許多。（圖／華納提供）