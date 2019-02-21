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《聲林之王》總冠軍李友廷來了！挑戰「找到我密室逃脫」！

娛樂中心／綜合報導

《聲林之王》總冠軍李友廷去年底發行了首張 EP《找到我》並展開多場巡迴演出，也將在3月2日加開《找到我》台北最終巡迴場。本週《明星鍵盤手》將為李友廷量身打造專屬的密室逃脫，一連串關於音樂的考驗，究竟友廷是否能順利逃脫密室找到出口嗎？記得02月22日下午5點鎖定「ETtoday星光雲」粉絲團&APP的直播哦！

▲▼ 聲林之王》冠軍李友廷專訪 。（圖／記者周書羽攝）

▲《 聲林之王》總冠軍李友廷（圖／記者周書羽攝）

《聲林之王》的粉絲們快照過來！本週《鍵盤手》邀請到《聲林之王》總冠軍李友廷蒞臨現場，前陣子還在網路PO出密室逃脫的企劃構想，為此《明星鍵盤手》特地為他量身打造專屬的密室逃脫，必須和主持人關韶文共同完成一連串的音樂關卡考驗，究竟友廷是否能順利逃脫密室找到出口嗎？還會帶來深情地自彈自唱，喜歡他的粉絲們千萬別錯過02月22日下午5點「ETtoday星光雲」粉絲團&APP的直播哦！

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▲▼李友廷演唱會賣票秒殺 。（圖／Legacy、翻攝網路）

▲李友廷《找到我》 台北最終巡迴場將在03月02日舉行。（圖／Legacy、翻攝網路）

聲林之王總冠軍李友廷蒞臨《鍵盤手》挑戰密室逃脫，這一連串的關卡會發生哪些爆笑的事情？想知道友廷能否順利逃出密室，記得鎖定2月22日下午５點《明星鍵盤手》的直播千萬別錯過！

鍵盤手李友廷開框圖

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關鍵字

李友廷, 聲林之王, 明星鍵盤手, 娛樂星光雲, 鍵盤手

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