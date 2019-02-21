大陸影史票房第2！Netflix買下《流浪地球》全球播映權

記者洪文／綜合報導

大陸科幻電影《流浪地球》過年期間在中國、北美及紐澳地區首輪上映，吸引一窩蜂觀眾搶看「中國人救地球」，10天內便創下33億人民幣的，現在已是大陸影史票房第2名，隨時有機會變成影史冠軍。Netflix確定買下全球播映版權，不久後，將做28種語言的翻譯，很快台灣觀眾就可以在家看見。

▲《流浪地球》劇照。（圖／Netflix提供，以下同）



《流浪地球》改編自亞洲首位雨果獎得獎作家劉慈欣的同名小說，由郭帆擔任導演與編劇，由吳京特別演出，屈楚蕭、李光潔、吳孟達、趙今麥等領銜主演，劃下華語科幻影史的全新紀錄。全片特效後製過程長達兩年，全片歷經了不下3,000個設計概念圖反覆琢磨，細緻打造超過萬件的特殊道具，以遠遠超過一般電影規模的2,000餘個特效鏡頭及大量全CG鏡頭的運用，為全球觀眾呈獻一場磅礴的視覺饗宴。



Netflix 內容採購經理張晨表示，「Netflix 致力於將更多元的娛樂內容帶往全球觀眾的家中，我們很榮幸能將《流浪地球》這樣的劃時代華語創作介紹給更多的科幻迷。」





導演郭帆表示：「不久後，《流浪地球》將會在Netflix的平台上線，與全球各地超過190個國家的觀眾見面。非常高興我們的影片可以讓來自世界上更多地方的更多人看到。這是一部為全世界的華人創作的電影，上映以來受到了很多喜愛，令我們非常振奮。驚喜的是，一些非華裔的觀眾朋友們也對影片表示出了興趣。接下來，Netflix會為這部影片做28種語言的翻譯，讓越來越多觀眾朋友們，可以不分地域、語言地觀看到《流浪地球》，希望大家喜歡。」

請繼續往下閱讀...





《流浪地球》故事敘述在不遠的將來，太陽極速衰老膨脹，地球面臨被吞沒的可怕災難之中。為拯救地球，人類在地球表面上建造了上萬座行星發動機，以求能夠逃離太陽系並尋找新的家園，地球和人類就此踏上預計長達 2,500 年的宇宙流浪之旅。在完成這一項宏偉計劃的過程中，許多無名英雄挺身而出創造了這個可歌可泣的傳奇故事，這九死一生的冒險歷程和對人性的終極考驗也同時上演。