金鋼狼16年生涯！休傑克曼榮獲「金氏世界紀錄」：10歲到現在才成功

記者洪文／綜合報導

「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）20日獲頒金氏世界紀錄（Guinness World Records）證書，作為紀念他與派屈克史都華（Patrick Stewart）演出「金鋼狼」、「X教授」長達16年228天的職業生涯，成為史上真人版超級英雄演出最久的人，他超開心：「當我10歲還是孩子的時候，就想得到這個！」

▲「金鋼狼」休傑克曼獲得金氏世界紀錄 。（圖／翻攝自推特／金氏世界紀錄）



福斯影片2000年推出漫威電影《X戰警》，休傑克曼、派屈克史都華首次扮演「金鋼狼」、「X教授」，全球票房大賣，開啟了超級英雄漫畫改編風潮。兩人最後一次演出則在2017年「金鋼狼」系列電影最終章《羅根》，長達16年228天，可惜休傑克曼已宣布不再演出金鋼狼。

請繼續往下閱讀...

休傑克曼透露，早在10歲便千方百計想拿金氏世界紀錄，曾經挑戰「世界抓到最多手肘上放置的錢幣」（most coins snatched off the elbow），又跟哥哥嘗試2天不睡覺挑戰「世界最久的羽毛球比賽」，可是都失敗了，當時年紀還小的他便意識到這有多難拿，沒想到來到好萊塢才破了紀錄。

正當金氏世界紀錄總編輯葛瑞格（Craig Glenday）頒發證書，並透露這個紀錄將記載在2020年出版的《金氏世界紀錄》，休傑克曼聽到開心表示：「太好了，我終於拿到了，這就是我進入演藝圈的原因，謝謝你！」

▲休傑克曼2017年以《羅根》告別「金鋼狼」這個角色。（圖／翻攝自網路）



總編輯葛瑞格表示：「我看到休傑克曼是真的很高興獲得金氏世界紀錄證書，他非常迷人，在拍完照片之後，他很熱切地跟我聊到他對金氏世界紀錄的熱愛，幾年前我讀到他跟哥哥的成長故事時聽到他是金氏世界紀錄這本書的忠實粉絲，所以我知道他會很開心自己將出現在2020年的版本。」

隨後總編輯葛瑞格又打趣說：「不要忘記，你和你哥哥無論何時想再挑戰紀錄，隨時歡迎你來，補充一下，世界最久的羽毛球比賽目前紀錄『只有』25個小時喔！」

派屈克史都華隨後表示：「恭喜我和我的朋友，看來你家牆上又要多掛一樣東西了。」

▲「X教授」派屈克史都華獲得金氏世界紀錄 。（圖／翻攝自推特／金氏世界紀錄）

