李國毅怕鬼演禮儀師心慌慌！　簡嫚書腦補「四角戀」續集

記者李欣容／台北報導

李國毅與簡嫚書主演的《靈異街11號》在上個月殺青，劇都還沒播，簡嫚書就開始想若有第二季，劇情會如何發展，更幻想和大文、涂善存、李國毅發展四角戀。

▲李國毅與簡嫚書（左）合作《靈異街11號》。（圖／LINE TV提供）

李國毅在劇中飾演黑道流氓阿海，意外死亡卻又復活還有了陰陽眼，並接下家中殯葬業，擔任禮儀師。李國毅不捨表示，「覺得時間太短，感覺才正要開始，就殺青了。」

請繼續往下閱讀...

簡嫚書則開始腦補第二季，幻想李國毅和大文在溫泉會館跟蹤她和飾演刑警的涂善存，原本癡心於李國毅的大文，卻在跟蹤過程發現涂善存也不錯，移情別戀，超爆笑四角關係神展開，也反映出大家對於該劇信心滿滿。

▲大文（左）、李國毅。（圖／LINE TV提供）

李國毅為戲到殯儀館實習清潔大體，先前受訪時透露，在實習過程突然頭暈，事後是開禮儀車的大哥替他處理才緩解症狀，李國毅坦承自己超膽小完全不敢看靈異片，「我小時候看《玫瑰之夜》看到去收驚欸！」讓眾人傻眼。

《靈異街11號》講述死而復活的黑道混混被迫接管葬儀社，成為擁有陰陽眼的送行者，在接二連三的命案中，逐步解開自己的生死之謎。由李國毅、簡嫚書、喜翔、太保、大文、郭昱晴、張翰合演。各單元主角還包含林意箴、孫可芳、張再興、黃遠、江常輝、吳珝陽、焦曼婷等。

▲李國毅拍「靈異片」，私下他卻很怕看這類型戲劇。（圖／LINE TV提供）

▲簡嫚書還沒演過癮就殺青，期待會有第二季。（圖／LINE TV提供）